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Es falso que Tomás Zambrano anunció eliminar el Feriado Morazánico

Falso

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

LA PRENSA Verifica no encontró registros de que el presidente del Congreso Nacional haya anunciado que se eliminará el Feriado Morazánico. Su equipo también negó la afirmación

  • Actualizado: 12 de octubre de 2026 a las 11:28 -
  • Génesis Rodríguez
Es falso que Tomás Zambrano anunció eliminar el Feriado Morazánico

Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional

 Imagen: Archivo/ LA PRENSA

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una publicación que atribuye al presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, una supuesta declaración en la que afirma que se eliminaría el Feriado Morazánico porque los hondureños prefieren vacacionar en El Salvador.

Sin embargo, esto es falso. Tras revisar registros públicos, fuentes oficiales y medios de comunicación en busca de evidencia que respalde la supuesta cita, no se encontró ningún registro de que haya sido pronunciada.

Además, el equipo de Tomás Zambrano confirmó a LA PRENSA Verifica que el presidente del Parlamento no hizo esas declaraciones.

“El feriado Morazanico será eliminado porque la gente prefiere ir a vacacionar a El Salvador”, es literalmente la presunta cita de Zambrano que ha sido compartida decenas de veces en TikTok desde el 10 de octubre.

Durante la Semana Morazánica de 2026, más de 43 mil hondureños viajaron a El Salvador, según cifras oficiales de ese país.

En tanto, Tomás Zambrano invitó a los hondureños, a través de sus redes sociales, a recorrer los distintos destinos turísticos nacionales durante el feriado.

El congresista destacó las playas, montañas y pueblos del país y llamó a apoyar a las comunidades que dependen de la actividad turística.

El Feriado Morazánico se celebra en Honduras desde 2014 y reúne en un mismo período los feriados correspondientes al Día de la Raza y el Día de las Fuerzas Armadas.

Captura de patalla a una publicación de Tik Tok, hecha el 12 de cotubre de 2026

Captura de patalla a una publicación de Tik Tok, hecha el 12 de cotubre de 2026

 (Imagen: Captura de pantalla)

No hay registro

Una búsqueda en Google mediante distintas combinaciones de palabras clave, entre ellas “Tomás Zambrano”, “eliminar” y “Feriado Morazánico”, no permitió localizar publicaciones de medios de comunicación, documentos oficiales ni otras fuentes verificables que atribuyan al diputado la supuesta propuesta.

LA PRENSA Verifica también realizó búsquedas con fragmentos textuales de la declaración que circula en redes sociales, con el objetivo de identificar su posible origen o determinar si había sido reproducida previamente.

Los resultados no mostraron registros de la frase fuera de la publicación viral analizada.

La ausencia de resultados en buscadores, por sí sola, no demuestra que una declaración sea falsa. Por ello, la verificación se amplió a las cuentas oficiales de Tomás Zambrano en Facebook, X e Instagram.

En la revisión realizada tampoco se encontraron publicaciones en las que el congresista proponga eliminar el Feriado Morazánico.

Finalmente, LA PRENSA Verifica consultó directamente al equipo de Tomás Zambrano para determinar si la declaración había sido realizada por el diputado a través de algún otro medio o espacio no identificado durante las búsquedas.

“Falso”, respondió el equipo del congresista al ser consultado sobre la autenticidad de la declaración.

Por lo tanto, es falso que Tomás Zambrano afirmó que el Feriado Morazánico será eliminado.

  • Fuentes
  • Equipo de Tomás Zambrano
  • Redes sociales de Tomás Zambrano (Facebook, X, Instagram)
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VERDADERO

Cuando las pruebas son fehacientes y confirman la información.

FALSO

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

ENGAÑOSO

Contiene datos mezclados entre verdadero, falso, o sacado de contexto.

VERDAD A MEDIAS

La información es correcta pero omite elementos clave del contexto.

INEXACTO

La información que se aproxima a la exactitud.

SIN EVIDENCIA

No hay datos públicos ni alternativos para probar la información.

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