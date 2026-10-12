Es falso que Tomás Zambrano anunció eliminar el Feriado Morazánico

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una publicación que atribuye al presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, una supuesta declaración en la que afirma que se eliminaría el Feriado Morazánico porque los hondureños prefieren vacacionar en El Salvador.

Sin embargo, esto es falso. Tras revisar registros públicos, fuentes oficiales y medios de comunicación en busca de evidencia que respalde la supuesta cita, no se encontró ningún registro de que haya sido pronunciada.

Además, el equipo de Tomás Zambrano confirmó a LA PRENSA Verifica que el presidente del Parlamento no hizo esas declaraciones.

“El feriado Morazanico será eliminado porque la gente prefiere ir a vacacionar a El Salvador”, es literalmente la presunta cita de Zambrano que ha sido compartida decenas de veces en TikTok desde el 10 de octubre.

Durante la Semana Morazánica de 2026, más de 43 mil hondureños viajaron a El Salvador, según cifras oficiales de ese país.

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En tanto, Tomás Zambrano invitó a los hondureños, a través de sus redes sociales, a recorrer los distintos destinos turísticos nacionales durante el feriado.

El congresista destacó las playas, montañas y pueblos del país y llamó a apoyar a las comunidades que dependen de la actividad turística.

El Feriado Morazánico se celebra en Honduras desde 2014 y reúne en un mismo período los feriados correspondientes al Día de la Raza y el Día de las Fuerzas Armadas.