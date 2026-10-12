Diego Vázquez es presentado por su nuevo equipo en El Salvador: "Una nueva ilusión"

El entrenador argentino y naturalizado hondureño, Diego Martín Vázquez, fue presentado de forma oficial con el Alianza FC de El Salvador, uno de los clubes más ganadores con el que buscará ser protagonista.
El estratega llegó acompañado de su inseparable preparador físico, Jair Aragón, además estuvo en la conferencia de prensa junto a Erlin Lagos, director deportivo hondureño del Alianza FC que también inicia una nueva etapa en su carrera deportiva en el fútbol salvadoreño.
“Me gusta empezar de cero con una nueva ilusión, un nuevo proyecto, hay que aprovechar todo lo bueno que dejó el cuerpo técnico anterior y empezar a construir a partir de eso", fueron las primeras palabras de La Barbie en conferencia.
Para Diego Vázquez será una nueva experiencia en el vecino país ya que anteriormente ha tenido paso por cuatro restantes naciones centroamericanas. Comenzó su exitoso recorrido como entrenador en Motagua donde ganó seis títulos, también estuvo en el Puntarenas de Costa Rica, Marquense de Guatemala y recientemente con el Real Estelí de Nicaragua con el que también fue campeón.
“El fútbol tiene un poco de azar, pero yo no creo en la suerte, la suerte es cuando se juntan la oportunidad y la preparación", dijo en otro apunte el nuevo adiestrador de Alianza, quienes buscarán levantarse desde el próximo sábado que debuta Diego frente al Cacahuatique.
🎙️ 𝘾𝙊𝙉𝙁𝙀𝙍𝙀𝙉𝘾𝙄𝘼 𝘿𝙀 𝙋𝙍𝙀𝙉𝙎𝘼:🗣️ DIEGO VÁZQUEZ: “Me gusta empezar de cero con una nueva ilusión, un nuevo proyecto, hay que aprovechar todo lo bueno que dejó el cuerpo técnico anterior y empezar a construir a partir de eso.”“El fútbol tiene un poco de azar, pero yo no creo en la suerte, la suerte es cuando se juntan la oportunidad y la preparación.”“Esto es de toda la gente, tenemos que estar todos juntos y muy unidos, para construir cosas.Hay que entender que es con paciencia y esfuerzo y dar lo mejor de cada uno.”#AlianzaFC 🅰️— Alianza Fútbol Club (@AlianzaFC_sv) October 12, 2026
Además, Vázquez tendrá el reto de buscar la clasificación a la Copa de Campeones de Concacaf en el repechaje donde enfrentará al Marathón de Honduras, uno de los clubes que conoce muy bien, pues lo enfrentó con Real Estelí donde cayó goleado y por ende, despedido.
“Esto es de toda la gente, tenemos que estar todos juntos y muy unidos, para construir cosas.Hay que entender que es con paciencia y esfuerzo y dar lo mejor de cada uno", argumentó el nacido en Mendoza, Argentina.