Diego Vázquez es presentado por su nuevo equipo en El Salvador: "Una nueva ilusión"

San Salvador, El Salvador.

El entrenador argentino y naturalizado hondureño, Diego Martín Vázquez, fue presentado de forma oficial con el Alianza FC de El Salvador, uno de los clubes más ganadores con el que buscará ser protagonista.

El estratega llegó acompañado de su inseparable preparador físico, Jair Aragón, además estuvo en la conferencia de prensa junto a Erlin Lagos, director deportivo hondureño del Alianza FC que también inicia una nueva etapa en su carrera deportiva en el fútbol salvadoreño.

“Me gusta empezar de cero con una nueva ilusión, un nuevo proyecto, hay que aprovechar todo lo bueno que dejó el cuerpo técnico anterior y empezar a construir a partir de eso", fueron las primeras palabras de La Barbie en conferencia.