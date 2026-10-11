Tabla de posiciones Liga Nacional de Honduras tras triunfo de Real España: ¡Bajan a Olimpia!

Real España comenzó con el pie derecho la era de su nuevo entrenador, el español Juan Ignacio Martínez. La Máquina triunfó por 0-1 contra el Estrella Roja de Danlí, en la novena jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.

El equipo aurinegro salió del Estadio Marcelo Tinoco con la victoria en el bolsillo gracias a un solitario gol de Jeffrey Ramos, quien conectó de cabeza un tiro de esquina de Jhow Benavídez a los 11 minutos.

Estrella Roja buscó el empate sin cesar animado por su público, pero Real España cerró bien sus filas y logró los tres puntos que lo devuelven a la parte alta de la tabla de posiciones del campeonato.

Así, el Real España se ubica en el liderato de la clasificación con 21 puntos, bajando al Olimpia al segundo puesto con 20 unidades. Los merengues ganaron por 0-1 al Génesis y siguen presionando por el primer lugar.

En el tercer lugar está el Marathón con 18 puntos después del empate 0-0 que protagonizó contra los Lobos de la UPNFM, mientras el Motagua es cuarto con 16 enteros en su casillero tras vencer 2-1 al CD Choloma.