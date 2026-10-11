Olancho perdona y deja escapar triunfo contra Independiente: su técnico sigue sin ganar

Olancho, Honduras.

Olancho FC volvió a dejar puntos en el camino al empatar 1-1 frente al Atlético Independiente en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas, por la jornada nueve del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. Los Potros no pudieron sostener la ventaja y llegaron a seis partidos consecutivos sin conocer la victoria en la Liga Nacional, mientras su entrenador, Mauro De Giobbi, continúa sin ganar desde que asumió la dirección técnica del equipo.

El conjunto olanchano comenzó con intensidad y estuvo cerca de abrir el marcador apenas al minuto 4, cuando Marlon 'Machuca' Ramírez envió un centro al área que terminó con un remate de Erick Arias, quien estuvo a punto de marcar en propia puerta después de que el balón impactara en el poste. Olancho insistió hasta encontrar su recompensa al minuto 17, cuando Óscar Almendárez sacó un espectacular derechazo desde fuera del área para vencer a Miguel Rodríguez y colocar el 1-0.

Los Potros tuvieron oportunidades para ampliar la diferencia antes del descanso. Al minuto 41, 'Machuca' Ramírez mandó un gran centro para Jerry Bengtson, pero el delantero cabeceó por encima de la portería del Independiente. Los locales se marcharon al descanso con la ventaja mínima, aunque dejaron escapar ocasiones que pudieron darles mayor tranquilidad para afrontar la segunda parte. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En el complemento, Olancho FC volvió a acercarse al gol mediante una jugada preparada en un tiro de esquina al minuto 54, que terminó con una espectacular intervención de Rodríguez ante el intento de Bengtson. Más adelante, al 71, Henry Gómez probó con un potente disparo que se marchó por encima de la portería, mientras los locales buscaban sentenciar un partido que todavía estaba abierto. La insistencia del Independiente tuvo premio al minuto 75. Adrián Ramírez filtró un extraordinario pase por la banda izquierda y Luis Meléndez apareció en el segundo palo para definir y establecer el 1-1 definitivo. El conjunto de Siguatepeque aprovechó una de sus oportunidades para rescatar un punto valioso y frustrar nuevamente a unos Potros que no encuentran el camino de la victoria.

Con este resultado, Independiente llegó a diez puntos y se mantiene a una unidad de los puestos de clasificación a la liguilla. Olancho FC, por su parte, alcanzó las 12 unidades y conserva la quinta posición, pero su mala racha comienza a encender las alarmas, especialmente porque Mauro De Giobbi todavía no consigue celebrar un triunfo desde su llegada al banquillo olanchano.

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