No hay registro de una propuesta para cobrar mil lempiras por tatuarse en Honduras

San Pedro Sula, Honduras
Circula en redes sociales una imagen que asegura que las personas deberán pagar mil lempiras para obtener una supuesta licencia de la Policía Nacional que les permita tatuarse en Honduras.
Sin embargo, es falso. Las reformas penales aprobadas para combatir a las maras y pandillas no establecen la obligación de tramitar una licencia para tatuarse ni contemplan ese cobro.
“LICENCIA PARA TATUARSE COSTARÁ MIL LEMPIRAS”, dice literalmente el texto sobrepuesto en el contenido viral en Facebook que ha sido compartido decenas de veces desde el 8 de noviembre.
El Congreso Nacional aprobó el 27 de octubre de 2026 un paquete de reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal para endurecer las medidas contra las maras, pandillas y otras estructuras criminales.
Uno de los aspectos que generó debate fue el uso de tatuajes, símbolos y signos alusivos a estas estructuras como elementos para acreditar la pertenencia a ellas. El decreto establece que estos indicios deben ser validados mediante peritajes técnicos, por lo que la disposición no debe interpretarse como una condena automática por el simple hecho de tener tatuajes.
La normativa entró en vigor tras la publicación del Decreto 258-2026 en el Diario Oficial La Gaceta, el 3 de noviembre de 2026. La ley también contempla sanciones relacionadas con la elaboración y difusión de grafitis alusivos a estas organizaciones, así como nuevas disposiciones para el sistema penitenciario, informó EL HERALDO.
Falsa licencia
Se realizaron búsquedas en Google con palabras clave como “Licencia + Tatuarse + Policía + Nacional + mil lempiras”. Sin embargo, las consultas no arrojaron resultados en sitios oficiales o medios de comunicación confiables que respalden la existencia de una propuesta para crear este permiso ni de un supuesto cobro por obtenerlo.
Asimismo, se revisó el sitio web oficial de la Policía Nacional y sus cuentas institucionales en redes sociales (Facebook, Instagram y X), sin encontrar comunicados, anuncios o publicaciones que informen sobre la creación de una licencia para tatuarse o la implementación de una tarifa de mil lempiras.
Además, en comunicación con LA PRENSA Verifica, el comisionado Lenin Pineda, portavoz de la Policía Nacional, negó que la Policía Nacional tenga una propuesta para establecer una licencia o autorización que las personas deban tramitar para realizarse tatuajes en Honduras.
En conclusión, es falso que la Policía Nacional exigirá una licencia de mil lempiras para que las personas puedan tatuarse en Honduras.