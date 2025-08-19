  1. Inicio
PETA pide a Nintendo retirar el anillo de la vaca en Mario Kart World

PETA solicitó a Nintendo retirar el anillo en la nariz de Cow, personaje de Mario Kart World, por considerarlo un símbolo de crueldad animal.

  • 19 de agosto de 2025 a las 11:57 -
  Redacción web
Cow, la vaca que aparece como personaje en Mario Kart World.

La organización internacional Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA) envió una carta abierta a Shuntaro Furukawa, presidente de Nintendo, solicitando que se elimine el anillo en la nariz de Cow, la vaca que aparece como personaje en Mario Kart World.

PETA argumenta que este detalle refuerza prácticas asociadas con la explotación animal. Según la carta, las industrias cárnica y láctea utilizan anillos nasales para “explotar, controlar e incluso arrastrar a los animales a la muerte”. El grupo afirma que estos aros se colocan en el sensible tabique nasal de vacas y toros, lo que provoca dolor y malestar duraderos.

En el texto también se menciona que, en algunos casos, la industria láctea coloca anillos con púas a las crías para impedirles mamar, generando rechazo de las madres. Además, se señala que los toros son controlados mediante cadenas sujetas desde el aro nasal hasta sus cuernos, lo que intensifica el sufrimiento.

Para PETA, incluir un anillo en la nariz de Cow “disimula la violencia y la crueldad animal en el mundo real”. La organización pidió a Nintendo eliminar este detalle visual y darle al personaje una “mejora significativa”: correr libremente, sin recordatorios de las prácticas de la industria ganadera.

La carta concluye con un mensaje cargado de humor: “¡Dejadle los piercings a Sonic y dejad que Cow respire libremente!”.

Los representantes de Nintendo of America aún no han respondido la solicitud ni a los comentarios de los usuarios en redes.

"Mario Kart World" se lanzó el 5 de junio de 2025 como juego de lanzamiento para Nintendo Switch 2. Hasta el 30 de junio, la compañía había vendido 5,63 millones de copias, según Nintendo, lo que lo convirtió en el título más vendido de la nueva consola. En el juego , 24 jugadores compiten entre sí para ver quién recorre los circuitos de mundo abierto más rápido.

Redacción web
Redacción web
redaccion@laprensa.hn

Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

