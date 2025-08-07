  1. Inicio
Skydance finaliza la adquisición de Paramount Global

La nueva empresa se conoce oficialmente como Paramount, A Skydance Corporation, según una nota de prensa

  • 07 de agosto de 2025 a las 14:41 -
  • Agencia EFE
Fotografía de archivo. A partir de 2026, los servicios de "streaming" Paramount+ y Pluto TV operarán unificadamente.
Los Ángeles, Estados Unidos

Skydance Media y Paramount Global anunciaron este miércoles el cierre oficial de su fusión, con lo que se consolida la adquisición de uno de los estudios más emblemáticos de Hollywood.

"Hoy es el primer día de una nueva Paramount. Con el cierre de la transacción, unimos más de un siglo de narraciones icónicas con el ingenio y el impulso de un estudio de 15 años nacido en la era digital", dijo David Ellison, presidente y director ejecutivo de Paramount, en un comunicado.

La nueva empresa se conoce oficialmente como Paramount, A Skydance Corporation, según una nota de prensa. La compañía comenzará a cotizar en el Nasdaq a partir de este jueves bajo el nuevo símbolo "PSKY".

El mes pasado, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos aprobó la adquisición de Paramount Global y sus subsidiarias por parte de Skydance Media, en un acuerdo valorado en 8.000 millones de dólares.

La luz verde llegó poco después de que, el pasado 22 de julio, el presidente Donald Trump anunciara un acuerdo con el grupo Paramount por más de 36 millones de dólares, para cerrar el litigio relacionado con la entrevista que la cadena CBS, propiedad de la compañía, realizó en 2024 a su entonces rival electoral, la vicepresidenta Kamala Harris para el programa '60 Minutes'.

Con ese pacto, Paramount consideró resuelto el último obstáculo legal para su fusión con Skydance, cuya propuesta había sido presentada en julio de 2024 y estaba a la espera del visto bueno de la FCC.

En el comunicado, Ellison elogió a CBS News, incluido '60 Minutes', por su "larga tradición de reportajes impactantes, liderados por periodistas experimentados y comprometidos con la precisión, la integridad y la confianza del público".

Ellison también destacó que el objetivo de esta fusión busca "transformar Paramount, una compañía con una larga trayectoria y un impacto innegable en la cultura durante más de un siglo, invirtiendo en narrativa de alta calidad y tecnología de vanguardia, y buscando oportunidades que ayuden a definir la próxima era del entretenimiento".

A partir de 2026, los servicios de "streaming" Paramount+ y Pluto TV operarán con una plataforma tecnológica unificada.

