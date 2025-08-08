¿Cómo saber si alguien está espiando su teléfono celular?

Honduras

Con el avance de las aplicaciones espía, lo que antes parecía una situación sacada de una película se ha convertido en una preocupación real. El uso de este tipo de herramientas está en aumento: entre 2019 y 2020, las detecciones crecieron un 48% en comparación con el año anterior, después de un incremento de casi cinco veces desde 2018.

ESET, compañía líder en detección proactiva de amenazas, analiza qué es stalkerware, de qué aplicaciones debe tener cuidado y también cómo detectar y eliminar esta amenaza a la privacidad.

El término stalkerware se refiere a programas instalados en secreto en un teléfono móvil para monitorear actividades sin el consentimiento de la persona afectada.

Estas aplicaciones pueden registrar mensajes, llamadas, ubicación en tiempo real, historial de navegación e incluso controlar la cámara o el micrófono. Suelen utilizarse en relaciones abusivas o por personas cercanas, operando de forma oculta para que la víctima no detecte el espionaje.

Aunque algunas de estas herramientas se publicitan como software de control parental o de seguridad familiar, su uso frecuente implica violaciones graves a la privacidad. Incluso, muchas utilizan abiertamente el término “espía” en sus páginas, aunque intenten camuflarlo bajo etiquetas de protección digital.