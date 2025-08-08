Power Rangers llegan a Fortnite: precios, skins y contenido especial

La nostalgia noventera se apodera de Fortnite con la llegada oficial de los Power Rangers. El viernes, los icónicos héroes multicolores aterrizaron en la tienda del juego con una colección completa de atuendos, accesorios y contenido exclusivo que promete conquistar tanto a veteranos como a nuevos jugadores.
Cada skin individual de los Power Rangers tiene un costo de 1,200 pavos. En total, hay cinco atuendos disponibles, lo que hace más conveniente adquirir el lote completo por 3,600 pavos. Este paquete incluye todos los cosméticos y permite ahorrar en comparación con la compra individual de cada elemento.
Además de los trajes, los jugadores podrán adquirir picos por 500 pavos y mochilas por 300 pavos. Las envolturas temáticas costarán 50 pavos, mientras que el Jam Track “Go Go Power Rangers” estará disponible por 500 pavos, ideal para ambientar tus partidas con el clásico tema musical.
Un extra inesperado es el lote BMW E30 + Power Rangers, que se venderá por 2,000 pavos. También se podrán comprar rines personalizados con temática Power Rangers por 400 pavos, ampliando la experiencia más allá del campo de batalla.
La presentación oficial de los personajes se realizó mediante un espectacular video que combina live action con efectos visuales de alta calidad. En él, los Rangers son transportados al universo de Fortnite, listos para unirse a la batalla campal en la próxima actualización.
Power Rangers: origen de la franquicia
La franquicia Power Rangers nació el 28 de agosto de 1993 con la serie “Mighty Morphin Power Rangers”, basada en el programa japonés Super Sentai. Creada por Haim Saban y Shuki Levy, se convirtió rápidamente en un fenómeno cultural entre niños y adolescentes.
Hasta el año 2025, Power Rangers cuenta con 30 temporadas y más de 900 episodios. Cada generación presenta nuevos héroes, villanos y Zords, manteniendo la esencia de lucha contra el mal con trajes coloridos y poderes especiales.
La temporada más popular sigue siendo la original, “Mighty Morphin Power Rangers”, que marcó a toda una generación. Personajes como Tommy, el Ranger Verde, y villanos como Rita Repulsa siguen siendo íconos de la cultura pop.
Aunque otras temporadas como “In Space” y “Time Force” han sido aclamadas por la crítica, ninguna ha igualado el impacto cultural de la serie original. Su legado se extiende a películas, cómics, juguetes y ahora, videojuegos.
La llegada de los Power Rangers a Fortnite no solo celebra su historia, sino que también los introduce a una nueva generación de jugadores. Con precios accesibles y contenido variado, esta colaboración es una oportunidad única para revivir la acción con estilo.
¿Estás listo para gritar “¡Es hora de morfar!” en medio de una partida? Los Power Rangers ya están aquí, y el campo de batalla nunca volverá a ser el mismo.