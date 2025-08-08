Power Rangers llegan a Fortnite: precios, skins y contenido especial

La nostalgia noventera se apodera de Fortnite con la llegada oficial de los Power Rangers. El viernes, los icónicos héroes multicolores aterrizaron en la tienda del juego con una colección completa de atuendos, accesorios y contenido exclusivo que promete conquistar tanto a veteranos como a nuevos jugadores.

Cada skin individual de los Power Rangers tiene un costo de 1,200 pavos. En total, hay cinco atuendos disponibles, lo que hace más conveniente adquirir el lote completo por 3,600 pavos. Este paquete incluye todos los cosméticos y permite ahorrar en comparación con la compra individual de cada elemento.

Además de los trajes, los jugadores podrán adquirir picos por 500 pavos y mochilas por 300 pavos. Las envolturas temáticas costarán 50 pavos, mientras que el Jam Track “Go Go Power Rangers” estará disponible por 500 pavos, ideal para ambientar tus partidas con el clásico tema musical.

Un extra inesperado es el lote BMW E30 + Power Rangers, que se venderá por 2,000 pavos. También se podrán comprar rines personalizados con temática Power Rangers por 400 pavos, ampliando la experiencia más allá del campo de batalla.

La presentación oficial de los personajes se realizó mediante un espectacular video que combina live action con efectos visuales de alta calidad. En él, los Rangers son transportados al universo de Fortnite, listos para unirse a la batalla campal en la próxima actualización.