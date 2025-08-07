Vecinos de Yoro siguen bajo el acecho de banda de exmilitares robacarros

Los pobladores de Yoro, Yorito, Sulaco, Morazán y Victoria siguen demandando acciones de la Policía para desarticular la banda de robacarros conformada por exmiembros de la Policía Militar que los tiene sometidos.
Ante la apatía de las autoridades, los afectados se han visto obligados a recurrir a la denuncia pública a través del Diario La Prensa.
Según los denunciantes, la organización criminal tiene su centro de operaciones en Yorito y se lleva los carros para el departamento de Copán, de donde supuestamente los sacan para Guatemala o los venden en ese departamento.
Los afectados aseguran que las autoridades policiales no actúan, pese a tener conocimiento del problema y de múltiples denuncias presentadas por víctimas del accionar delictivo de esa organización criminal.
De acuerdo con lo denunciado, comerciantes y agricultores se han convertido en blanco de esta estructura, que opera en total impunidad en esos cinco municipios del departamento de Yoro.
Según testimonios recopilados, la estructura criminal ha robado alrededor de 27 vehículos en lo que va del año. En varias publicaciones anteriores de Diario LA PRENSA se ha documentado el clamor de comerciantes y productores agrícolas de los referidos municipios, quienes aseguran sentirse doblegados por la actividad delictiva.
El accionar del grupo es selectivo: sustraen exclusivamente vehículos Toyota Hilux, modelos entre 2022 y 2025. Además, las víctimas son despojadas de dinero, mercancías y productos agrícolas que transportan en el momento del asalto.