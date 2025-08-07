Vecinos de Yoro siguen bajo el acecho de banda de exmilitares robacarros

San Pedro Sula

Los pobladores de Yoro, Yorito, Sulaco, Morazán y Victoria siguen demandando acciones de la Policía para desarticular la banda de robacarros conformada por exmiembros de la Policía Militar que los tiene sometidos.

Ante la apatía de las autoridades, los afectados se han visto obligados a recurrir a la denuncia pública a través del Diario La Prensa.

Según los denunciantes, la organización criminal tiene su centro de operaciones en Yorito y se lleva los carros para el departamento de Copán, de donde supuestamente los sacan para Guatemala o los venden en ese departamento.

Los afectados aseguran que las autoridades policiales no actúan, pese a tener conocimiento del problema y de múltiples denuncias presentadas por víctimas del accionar delictivo de esa organización criminal.