Mexicano es capturado con 30 mil dólares en el aeropuerto Villeda Morales

San Pedro Sula, Cortés.

Según información preliminar, el extranjero, de 51 años, intentó ingresar al país con 30,100 dólares en efectivo, monto equivalente a casi 800,000 lempiras, sin contar con la documentación adecuada para justificar su procedencia.

Un ciudadano mexicano fue capturado este jueves por agentes de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos ( DNSPF ) en el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales, en San Pedro Sula, Cortés.

En un inicio, el ciudadano mexicano se identificó como agricultor, pero su profesión no le sirvió como garantía ante las autoridades fronterizas.

Durante las inspecciones de rutina, el ciudadano presentó documentos presuntamente falsos con el fin de justificar el origen del dinero. Sin embargo, los agentes fronterizos detectan irregularidades en los papeles presentados.

“Tras una revisión minuciosa, se confirma que los documentos no eran legítimos”, informe las autoridades fronterizas en sus redes sociales.

El caso fue remitido a la Fiscalía Especial Contra los Delitos Tributarios y Conexos (FE-CDT) para continuar con las investigaciones correspondientes y determinar si hay vínculos con delitos de tipo financiero o lavado de activos.

La Dirección Nacional Policial Antidrogas incautó el dinero del mexicano y las evidencias recolectadas.







