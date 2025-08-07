Cae hombre acusado de usar 'piedra, papel o tijera' para abusar de menor

Catacamas, Olancho.

Según informaron autoridades policiales, el detenido, de aproximadamente 29 años, tenía una orden de captura pendiente emitida por el Juzgado de Letras Seccional de Catacamas desde el pasado 5 de agosto de 2025.

Autoridades policiales detuvieron este jueves a un hombre acusado del delito de violación no consentida en perjuicio de un menor de edad, en la aldea Porvenir Campo Viejo , sector de Río Blanco, municipio de Catacamas, Olancho.

El individuo será remitido a los juzgados competentes para continuar con el proceso legal correspondiente.

De acuerdo con los agentes asignados al caso, el acusado habría utilizado el juego 'piedra, papel o tijera' para acercarse a la víctima y cometer los abusos, obligándolo a quitarse una prenda cada vez que perdía.

Según las investigaciones preliminares, los abusos ocurrieron en varias ocasiones.

Las autoridades indicaron que se ha abierto una línea de investigación para determinar si el sujeto habría cometido hechos similares contra otros menores en el mismo sector.

Por tratarse de un caso que involucra a un menor, no se ha revelado la identidad del acusado ni de la familia afectada.