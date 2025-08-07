Identifican a joven asesinado en la colonia Paz de Cristo de San Pedro Sula

Un nuevo hecho violento se registró la noche del miércoles en un sector conflictivo de San Pedro Sula, zona norte de Honduras.
Un joven fue asesinado a balazos en la colonia Paz de Cristo, ubicada en las cercanías del segundo anillo periférico de la ciudad.
La víctima fue identificada como Jairo Alvarado Rodríguez, de 27 años de edad, quien según información preliminar, fue atacado por sujetos desconocidos.
Alvarado Rodríguez recibió varios impactos de bala, que le causaron la muerte en el lugar de los hechos.
Vecinos del sector alertaron a las autoridades tras escuchar múltiples detonaciones, pero al llegar al sitio, los equipos de socorro confirmaron que el joven ya no presentaba signos vitales.
Agentes de la Policía Nacional y miembros de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) acordonaron la escena para iniciar con las pesquisas correspondientes.
Hasta el momento, se desconoce el móvil del crimen, así como la identidad de los responsables, quienes huyeron del lugar tras perpetrar el ataque.
Según el informe policial, basado en relatos de personas que residen en la zona, el joven había perpetrado varios robos en algunas viviendas y fue advertido por locales.