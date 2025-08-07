  1. Inicio
  2. · Sucesos

Identifican a joven asesinado en la colonia Paz de Cristo de San Pedro Sula

El joven fue atacado por desconocidos la noche del miércoles. La Policía investiga el crimen, cuyo móvil aún no ha sido establecido.

Identifican a joven asesinado en la colonia Paz de Cristo de San Pedro Sula

Agentes policiales acordonaron la escena para iniciar con las pesquisas correspondientes.

Fotografía: Cortesía
SAN PEDRO SULA, HONDURAS

Un nuevo hecho violento se registró la noche del miércoles en un sector conflictivo de San Pedro Sula, zona norte de Honduras.

Un joven fue asesinado a balazos en la colonia Paz de Cristo, ubicada en las cercanías del segundo anillo periférico de la ciudad.

A pedradas matan a un hombre en Santa Rita, Yoro

La víctima fue identificada como Jairo Alvarado Rodríguez, de 27 años de edad, quien según información preliminar, fue atacado por sujetos desconocidos.

Alvarado Rodríguez recibió varios impactos de bala, que le causaron la muerte en el lugar de los hechos.

Vecinos del sector alertaron a las autoridades tras escuchar múltiples detonaciones, pero al llegar al sitio, los equipos de socorro confirmaron que el joven ya no presentaba signos vitales.

Hallan a dos jóvenes muertos en Sulaco; ya suman cinco en menos de 15 días

Agentes de la Policía Nacional y miembros de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) acordonaron la escena para iniciar con las pesquisas correspondientes.

Hasta el momento, se desconoce el móvil del crimen, así como la identidad de los responsables, quienes huyeron del lugar tras perpetrar el ataque.

Según el informe policial, basado en relatos de personas que residen en la zona, el joven había perpetrado varios robos en algunas viviendas y fue advertido por locales.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias