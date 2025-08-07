Identifican a joven asesinado en la colonia Paz de Cristo de San Pedro Sula

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

Un nuevo hecho violento se registró la noche del miércoles en un sector conflictivo de San Pedro Sula, zona norte de Honduras. Un joven fue asesinado a balazos en la colonia Paz de Cristo, ubicada en las cercanías del segundo anillo periférico de la ciudad.

La víctima fue identificada como Jairo Alvarado Rodríguez, de 27 años de edad, quien según información preliminar, fue atacado por sujetos desconocidos. Alvarado Rodríguez recibió varios impactos de bala, que le causaron la muerte en el lugar de los hechos. Vecinos del sector alertaron a las autoridades tras escuchar múltiples detonaciones, pero al llegar al sitio, los equipos de socorro confirmaron que el joven ya no presentaba signos vitales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.