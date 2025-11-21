Piden 35 años de cárcel para presunto pandillero de la MS-13 que operaba en Cofradía

Solicitan una pena de reclusión de 35 años contra José Leonel López Sagastume, uno de los principales cabecillas de la Mara Salvatrucha (MS-13), que operaba en el sector de Cofradía, en San Pedro Sula.
Durante la audiencia de individualización de la pena, la FESCCO planteó la solicitud formal de condena para López Sagastume, conocido por el alias de “El Capitán”.
La Fiscalía también pide una multa total de 20 mil lempiras. La solicitud detalla pena por tráfico ilícito de droga (entre 10 y 15 años), porte ilegal de arma de fuego de uso prohibido (entre seis y ocho años) y asociación para delinquir (entre 10 y 15 años), sumándose a esta última una multa de 10 mil lempiras.
Las autoridades además detallan una condena para otros dos miembros de la Mara Salvatrucha. Para Danys Enrique Rivera Pineda, una pena de entre 10 y 13 años por tráfico ilícito de droga en concurso ideal, y una sentencia de entre seis a 10 años por asociación para delinquir que conlleva una multa de 20 mil lempiras. Adicionalmente, solicitan pena de cuatro a cinco años de cárcel por porte ilegal de arma de fuego de uso permitido.
Asimismo, la Fiscalía pide que Grevis Arturo Guzmán Rodríguez sea condenado a una pena de entre 10 a 13 años por tráfico ilícito de droga, con una multa de 10 mil lempiras, y a una pena de entre seis a 10 años de cárcel por asociación para delinquir, más una multa de 20 mil lempiras.
Los tres miembros de la MS-13 fueron detenidos el pasado 3 de junio de 2024 mediante un operativo en la colonia La Fortaleza, Cofradía, San Pedro Sula.