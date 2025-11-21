Piden 35 años de cárcel para presunto pandillero de la MS-13 que operaba en Cofradía

San Pedro Sula

Solicitan una pena de reclusión de 35 años contra José Leonel López Sagastume, uno de los principales cabecillas de la Mara Salvatrucha (MS-13), que operaba en el sector de Cofradía, en San Pedro Sula.

Durante la audiencia de individualización de la pena, la FESCCO planteó la solicitud formal de condena para López Sagastume, conocido por el alias de “El Capitán”.

La Fiscalía también pide una multa total de 20 mil lempiras. La solicitud detalla pena por tráfico ilícito de droga (entre 10 y 15 años), porte ilegal de arma de fuego de uso prohibido (entre seis y ocho años) y asociación para delinquir (entre 10 y 15 años), sumándose a esta última una multa de 10 mil lempiras.