MP apelará sobreseimiento provisional a favor de Yosary Valle Aguilar

Tegucigalpa, Honduras

El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV), interpondrá un recurso de apelación contra la resolución emitida por un juzgado con jurisdicción nacional, luego de que se decretara sobreseimiento provisional a favor de Yosary Yasmín Valle Aguilar. La imputada es señalada por el ente fiscal como presunta responsable del delito de asesinato en perjuicio de María Fernanda Pascual Muñoz y de los hermanos Germán Antonio y Óscar Miguel Domínguez Ortiz. El hecho ocurrió el 6 de septiembre de 2016 en la aldea El Rosario, en Santa Rosa de Copán. El Ministerio Público sostiene que la resolución judicial no se ajusta a derecho, al considerar que fueron desestimados elementos probatorios relevantes presentados durante la audiencia inicial, los cuales, según la institución acreditan la posible comisión del delito de asesinato.

Según las diligencias practicadas por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), la imputada habría sido informada por sus trabajadores sobre la supuesta presencia de varias personas que habrían ingresado a sustraer bienes en una de las propiedades de la familia. Durante la inspección del lugar, se identificaron indicios de huellas de calzado tipo “burro” en uno de los sectores del inmueble. Con base en esa información, la imputada habría instruido a otro de los presuntos implicados en el hecho para ubicar a las personas señaladas, bajo la sospecha de que se trataba de excolaboradores suyos.