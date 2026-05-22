  1. Inicio
  2. · Sucesos

MP apelará sobreseimiento provisional a favor de Yosary Valle Aguilar

El Ministerio Público apelará el sobreseimiento provisional dictado a favor de Yosary Valle Aguilar, quien es señalada por presunta responsabilidad en triple crimen en Copán

MP apelará sobreseimiento provisional a favor de Yosary Valle Aguilar

Yosary Yasmín Valle Aguilar, es señalada por el ente fiscal como presunta responsable de triple crimen en Copá.

 Foto: LA PRENSA
Tegucigalpa, Honduras

El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV), interpondrá un recurso de apelación contra la resolución emitida por un juzgado con jurisdicción nacional, luego de que se decretara sobreseimiento provisional a favor de Yosary Yasmín Valle Aguilar.

La imputada es señalada por el ente fiscal como presunta responsable del delito de asesinato en perjuicio de María Fernanda Pascual Muñoz y de los hermanos Germán Antonio y Óscar Miguel Domínguez Ortiz. El hecho ocurrió el 6 de septiembre de 2016 en la aldea El Rosario, en Santa Rosa de Copán.

El Ministerio Público sostiene que la resolución judicial no se ajusta a derecho, al considerar que fueron desestimados elementos probatorios relevantes presentados durante la audiencia inicial, los cuales, según la institución acreditan la posible comisión del delito de asesinato.

Yosary Yasmin Valle queda en libertad por ausencia de perito para reproducir audios

Según las diligencias practicadas por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), la imputada habría sido informada por sus trabajadores sobre la supuesta presencia de varias personas que habrían ingresado a sustraer bienes en una de las propiedades de la familia.

Durante la inspección del lugar, se identificaron indicios de huellas de calzado tipo “burro” en uno de los sectores del inmueble. Con base en esa información, la imputada habría instruido a otro de los presuntos implicados en el hecho para ubicar a las personas señaladas, bajo la sospecha de que se trataba de excolaboradores suyos.

Yosari Valle, del corrido “Cuna de oro” a una investigación por tres crímenes

Posteriormente, la joven se habría comunicado con el hijo de Luis Alonso Valle, quien en ese entonces era menor de edad, a quien le manifestó que ya tenía sospechas sobre la identidad de las personas que habrían ingresado a robar. En ese contexto, habrían acordado reunirse en Santa Rosa de Copán para dar seguimiento a los señalados.

De acuerdo con las investigaciones, con el apoyo de otros dos presuntos implicados, habrían localizado y privado de libertad a las víctimas, trasladándolas posteriormente a una vivienda donde habrían sido sometidas a actos de tortura. Más tarde, las personas fueron llevadas al lugar donde posteriormente fueron encontradas sin vida, con múltiples heridas provocadas por arma de fuego.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias