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Poder Judicial investiga caso de Yosari Valle, sobreseída por tres asesinatos

Quedó en libertad provisional tras el sobreseimiento priovisional dictado por un juez, luego de la incomparecencia de un perito clave en el proceso

Poder Judicial investiga caso de Yosari Valle, sobreseída por tres asesinatos

Yosari Valle Aguilar es hija de Arnulfo Valle, fundador del cártel Valle Valle.

San Pedro Sula.

El Poder Judicial de Honduras informó que ordenó una investigación de oficio sobre las actuaciones procesales desarrolladas en el caso penal contra Yosary Jasmin Valle Aguilar, hija del capo Arnulfo Valle y acusada por tres asesinatos.

La disposición fue emitida por la Presidencia del Poder Judicial y dirigida a la Supervisión General, instancia encargada de revisar posibles incidencias o irregularidades en el manejo del expediente judicial y en las decisiones adoptadas durante el proceso.

El día que Yosari apareció en corrido de los Valle Valle; hoy es acusada por tres asesinatos

De acuerdo con el comunicado oficial, la revisión surge tras la resolución de sobreseimiento provisional dictada en la causa, decisión que estuvo relacionada con la ausencia de un perito considerado clave para sustentar elementos probatorios dentro del juicio.

Las autoridades judiciales indicaron que la investigación tiene como propósito verificar si las actuaciones se desarrollaron conforme a la legislación vigente y si se respetaron las garantías del debido proceso, así como la correcta administración de justicia.

¿Quién es Yosary Yasmín Valle Aguilar, hija de Arnulfo Valle, capturada en Corinto?

Asimismo, el Poder Judicial señaló que se busca determinar si existieron fallas procesales que pudieran haber afectado los derechos de las partes involucradas en el caso.

El proceso judicial está relacionado con un hecho ocurrido el 6 de septiembre de 2016 en la ciudad de Santa Rosa de Copán, en el occidente del país. El caso contra Valle Aguilar es por los asesinatos de Germán Antonio Domínguez, Oscar Miguel Domínguez y María Fernanda Pascual.

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Redacción La Prensa
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