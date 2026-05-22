Poder Judicial investiga caso de Yosari Valle, sobreseída por tres asesinatos

San Pedro Sula.

El Poder Judicial de Honduras informó que ordenó una investigación de oficio sobre las actuaciones procesales desarrolladas en el caso penal contra Yosary Jasmin Valle Aguilar, hija del capo Arnulfo Valle y acusada por tres asesinatos. La disposición fue emitida por la Presidencia del Poder Judicial y dirigida a la Supervisión General, instancia encargada de revisar posibles incidencias o irregularidades en el manejo del expediente judicial y en las decisiones adoptadas durante el proceso.

De acuerdo con el comunicado oficial, la revisión surge tras la resolución de sobreseimiento provisional dictada en la causa, decisión que estuvo relacionada con la ausencia de un perito considerado clave para sustentar elementos probatorios dentro del juicio. Las autoridades judiciales indicaron que la investigación tiene como propósito verificar si las actuaciones se desarrollaron conforme a la legislación vigente y si se respetaron las garantías del debido proceso, así como la correcta administración de justicia.

Asimismo, el Poder Judicial señaló que se busca determinar si existieron fallas procesales que pudieran haber afectado los derechos de las partes involucradas en el caso.

Presidencia del @PJdeHonduras instruye a Supervisión General iniciar investigación por últimas decisiones procesales en causa que se sigue a Yosari Jasmin Valle dictadas en el Juzgado en Materia de Criminalidad Organizada Medio Ambiente y Corrupción. pic.twitter.com/sUu1mrUJgm — Poder Judicial HN (@PJdeHonduras) May 22, 2026