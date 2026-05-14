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Yosari Valle, del corrido “Cuna de oro” a una investigación por tres crímenes

Este jueves fue entregada a autoridades hondureñas Yosari Valle Aguilar (32), investigada por la justicia del país por su presunta participación en tres asesinatos. La mujer es hija de Arnulfo Valle, fundador -junto a su hermano Luis Alonso- del cártel Valle Valle en Copán, occidente hondureño.

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