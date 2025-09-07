Luto y preguntas: Accidente de bus deja dos personas muertas y varias heridas

San Pedro Sula

Al menos dos personas murieron y otras seis resultaron heridas; el microbús cayó a una hondonada y luego se incendió. Según informes preliminares del Cuerpo de Bomberos , las víctimas mortales son un hombre y una mujer; por su parte, el chófer del bus ha sido dado como desaparecido, dijo escuetamente a periodistas un oficial del organismo de socorro.

La mañana de este domingo quedó marcada por un trágico accidente que ha conmocionado no solo a los testigos del fatal suceso, sino a toda la población hondureña. Primero el estruendo metálico y después el fuego; los minutos fueron de angustia, mientras algunas personas, entre el desconcierto y la humanidad, intentaban auxiliar a las víctimas del bus de Cofradía y San Pedro Sula , en la zona norte de Honduras.

Los seis lesionados, entre ellos un niño, fueron llevados en ambulancias a un hospital de San Pedro Sula. De acuerdo a pobladores del sector, el conductor del microbús iba a exceso de velocidad y, antes de precipitarse a una hondonada, derribó un poste de tendidos de cables públicos a orilla de la carretera. Dicha información, de momento, no ha sido confirmada por los entes oficiales.

El accidente de transporte público, con capacidad para doce pasajeros, se registró en el barrio Lempira, de San Pedro Sula. El vehículo quedó volcado de costado a orillas del río Chamelecón, que cruza parte del oeste y norte de Honduras.

Las autoridades investigan el caso; serán ellas quienes determinen las causas de lo ocurrido. Por el momento, el luto, la impotencia y las preguntas de lo sucedido merman las fuerzas de las familiares.