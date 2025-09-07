Misterio rodea crimen de joven miembro de la Fuerza Naval de Honduras

El pasado viernes, 5 de septiembre, fue asesinado un joven en el sector de Boca Vieja, en el municipio de La Ceiba, región atlántica de Honduras.
La víctima fue identificada como Alejandro Josué Matute Montecinos (20 años), quien era miembro de la Fuerza Naval de Honduras.
El cuerpo de Matute fue hallado en las primeras horas del viernes en una solitaria calle de tierra en el sector antes mencionado.
La noche anterior había sido localizado el vehículo en el que presuntamente se movilizaba el jovencito. En la escena fueron encontradas varias piezas ensangrentadas del carro.
El crimen permanece en total misterio, ya que las autoridades policiales no han dado a conocer ninguna hipótesis.
Tampoco se han reportado capturas relacionadas con el asesinato de Alejandro Matute.
Amigos y familiares se mostraron conmocionados por el asesinato de Matute Montecinos.
Asimismo, exigieron justicia a las autoridades policiales para que el crimen no quede en la impunidad.
Además, de su desempeño en la Naval, Montecinos era integrante de la San Isidro Show Band.
En un comunicado, también lamentaron la muerte violenta del joven, quien era muy querido en La Ceiba.