  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Sucesos

“Por milagro de Dios se salvaron las otras personas”: testigo del accidente en colonia Lempira

Hasta el momento se registró un hombre y una mujer entre las víctimas mortales del accidente de bus en la colonia Lempira. Hay seis heridos.

“Por milagro de Dios se salvaron las otras personas”: testigo del accidente en colonia Lempira
1 de 10

Autoridades policiales confirmaron a un hombre y a una mujer entre las víctimas mortales del accidente de bus registrado este domingo en la colonia Lempira, San Pedro Sula, Cortés.

 Foto: Neptalí Romero / LA PRENSA
“Por milagro de Dios se salvaron las otras personas”: testigo del accidente en colonia Lempira
2 de 10

Según la información preliminar, fueron seis personas registradas como heridas y fueron trasladadas de emergencia al Hospital Mario Catarino Rivas.

 Foto: Neptalí Romero,/ LA PRENSA
“Por milagro de Dios se salvaron las otras personas”: testigo del accidente en colonia Lempira
3 de 10

La unidad de transporte que se desplazaba desde Cofradía hacia San Pedro Sula cayó en una hondonada y posteriormente se incendió. El rapidito iba con al menos 12 pasajeros a bordo.

 Foto: Neptalí Romero / LA PRENSA
“Por milagro de Dios se salvaron las otras personas”: testigo del accidente en colonia Lempira
4 de 10

Al lugar se trasladaron de inmediato elementos de la Policía Nacional y del Cuerpo de Bomberos para controlar la situación y asistir a los ocupantes.

 Foto: Neptalí Romero / LA PRENSA
“Por milagro de Dios se salvaron las otras personas”: testigo del accidente en colonia Lempira
5 de 10

Según un periodista local que estuvo presente y se aproximó hasta la profunda hondonada donde cayó el rapidito, la labor de los bomberos y de los pobladores fue esencial para salvar a las personas. “Por milagro de Dios se salvaron las otras personas”, expresó un testigo.

 Foto: Neptalí Romero / LA PRENSA
“Por milagro de Dios se salvaron las otras personas”: testigo del accidente en colonia Lempira
6 de 10
“Por milagro de Dios se salvaron las otras personas”: testigo del accidente en colonia Lempira
7 de 10

El accidente se registró alrededor de las 11:50 de la mañana. Uno de los fallecidos sería, presuntamente, el conductor de la unidad, identificado como Diego.

 Foto: Neptalí Romero / LA PRENSA
“Por milagro de Dios se salvaron las otras personas”: testigo del accidente en colonia Lempira
8 de 10

Aunque testigos del hecho aseguran que hubo cuatro muertos, las autoridades solo han confirmado dos, un hombre y una mujer.

 Foto: Neptalí Romero / LA PRENSA
“Por milagro de Dios se salvaron las otras personas”: testigo del accidente en colonia Lempira
9 de 10

Entre las víctimas heridas se encuentra, presuntamente, un menor.

Foto: Neptalí Romero / LA PRENSA
“Por milagro de Dios se salvaron las otras personas”: testigo del accidente en colonia Lempira
10 de 10

Fueron los pobladores de la zona quienes actuaron de emergencia y, formando cadenas con sus brazos, comenzaron a sacar a los heridos de la profunda hondonada.

 Foto: Neptalí Romero / LA PRENSA
Cargar más fotos