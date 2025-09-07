“Por milagro de Dios se salvaron las otras personas”: testigo del accidente en colonia Lempira

Autoridades policiales confirmaron a un hombre y a una mujer entre las víctimas mortales del accidente de bus registrado este domingo en la colonia Lempira, San Pedro Sula, Cortés.
Según la información preliminar, fueron seis personas registradas como heridas y fueron trasladadas de emergencia al Hospital Mario Catarino Rivas.
La unidad de transporte que se desplazaba desde Cofradía hacia San Pedro Sula cayó en una hondonada y posteriormente se incendió. El rapidito iba con al menos 12 pasajeros a bordo.
Al lugar se trasladaron de inmediato elementos de la Policía Nacional y del Cuerpo de Bomberos para controlar la situación y asistir a los ocupantes.
Según un periodista local que estuvo presente y se aproximó hasta la profunda hondonada donde cayó el rapidito, la labor de los bomberos y de los pobladores fue esencial para salvar a las personas. “Por milagro de Dios se salvaron las otras personas”, expresó un testigo.
El accidente se registró alrededor de las 11:50 de la mañana. Uno de los fallecidos sería, presuntamente, el conductor de la unidad, identificado como Diego.
Aunque testigos del hecho aseguran que hubo cuatro muertos, las autoridades solo han confirmado dos, un hombre y una mujer.
Entre las víctimas heridas se encuentra, presuntamente, un menor.
Fueron los pobladores de la zona quienes actuaron de emergencia y, formando cadenas con sus brazos, comenzaron a sacar a los heridos de la profunda hondonada.