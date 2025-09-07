  1. Inicio
Dos muertos y seis heridos tras caer bus a hondonada en SPS

Las víctimas mortales son un hombre y una mujer, mientras que los heridos fueron trasladados de emergencia al Hospital Mario Catarino Rivas.

El bus de la ruta San Pedro Sula - Cofradía se fue a una hondonada en la colonia Lempira de San Pedro Sula

 Foto: Neptalí Romero / LA PRENSA
San Pedro Sula, Honduras.

Al menos dos personas murieron tras un aparatoso accidente de un bus registrado la mañana de este domingo en la colonia Lempira de San Pedro Sula, Cortés.

De acuerdo con los reportes preliminares, una unidad de transporte que se desplazaba desde Cofradía hacia San Pedro Sula con varios pasajeros cayó en una hondonada y posteriormente se incendió.

Hasta el momento se registró un hombre y una mujer entre las víctimas mortales del accidente del "rapidito". Los heridos fueron trasladados de emergencia al Hospital Mario Catarino Rivas.

Fotos y lo que se sabe del accidente que dejó dos muertos en la colonia Lempira de SPS

Asimismo, se confirmó que la hondonada donde cayó el bus tiene al menos 50 metros de profundidad. El accidente se registró alrededor de las 11:50 de la mañana.

En los videos que circulan en redes sociales se observó a varias personas heridas en el lugar de los hechos.

También se escucharon gritos que mencionan el nombre “Diego, Diego”, quien presuntamente sería el conductor del bus.

Al lugar se trasladaron de inmediato elementos de la Policía Nacional y del Cuerpo de Bomberos para controlar la situación y asistir a los ocupantes.

El cuerpo de bomberos llegó al lugar de los hechos casi de inmediato.

 (Fotos LA PRENSA / Neptalí Romero)

"Cuatro personas fueron trasladadas en vehículo particular y dos en ambulancia", reportó un miembro del Cuerpo de Bomberos.

Pobladores evitaron que tragedia de rapidito en la colonia Lempira fuera peor

Las seis víctimas heridas, entre ellas un menor, fueron trasladadas y atendidas de emergencia. Las autoridades mantienen en desarrollo las labores de atención e investigación

Testigos revelaron que fueron los pobladores de la zona quienes actuaron de emergencia y, formando cadenas con sus brazos, comenzaron a sacar a los heridos de la profunda hondonada.

Redacción La Prensa
