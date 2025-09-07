Dos muertos y seis heridos tras caer bus a hondonada en SPS

San Pedro Sula, Honduras.

Al menos dos personas murieron tras un aparatoso accidente de un bus registrado la mañana de este domingo en la colonia Lempira de San Pedro Sula, Cortés. De acuerdo con los reportes preliminares, una unidad de transporte que se desplazaba desde Cofradía hacia San Pedro Sula con varios pasajeros cayó en una hondonada y posteriormente se incendió. Hasta el momento se registró un hombre y una mujer entre las víctimas mortales del accidente del "rapidito". Los heridos fueron trasladados de emergencia al Hospital Mario Catarino Rivas.

Asimismo, se confirmó que la hondonada donde cayó el bus tiene al menos 50 metros de profundidad. El accidente se registró alrededor de las 11:50 de la mañana. En los videos que circulan en redes sociales se observó a varias personas heridas en el lugar de los hechos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. También se escucharon gritos que mencionan el nombre “Diego, Diego”, quien presuntamente sería el conductor del bus. Al lugar se trasladaron de inmediato elementos de la Policía Nacional y del Cuerpo de Bomberos para controlar la situación y asistir a los ocupantes.

"Cuatro personas fueron trasladadas en vehículo particular y dos en ambulancia", reportó un miembro del Cuerpo de Bomberos.