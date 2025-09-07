  1. Inicio
Fotos y lo que se sabe del accidente que dejó dos muertos en la colonia Lempira de SPS

A las 11:50 am, las autoridades fueron alertadas de un fatal accidente de un rapidito que cayó a una hondonada frente al derrumbe de la colonia Lempira...

  • 07 de septiembre de 2025 a las 13:14 -
  • Eleana Enamorado
Las autoridades han confirmado dos víctimas mortales, pese a que se mencionaba que eran cuatro. Seis personas llevadas al hospital Mario Catarino Rivas.

Un bus de la ruta Cofradía-San Pedro Sula cayó a una hondonada.

Al menos 50 metros son de altura de la hondonada, según ha podido constatar Diario La Prensa en el lugar.

El accidente se registró exactamente donde está el derrumbe de la colonia Lempira. En la carretera que conduce al occidente de Honduras.

Las autoridades confirmaron que a eso de las 11:50 am de este domingo, fueron alertadas del accidente.

Los primeros en llegar fueron los elementos del cuerpo de Bomberos, quienes lograron controlar las llamas del bus.

Un hombre y una mujer, las víctimas confirmadas por los Bomberos. Se desconoce las identidades.

Fotos del bus en llamas, instantes después de caer en la hondonada. Las zacateras del lugar propagaron más las llamas.
Personas que pasaban por el lugar se unieron para sacar a los sobrevientes.
Pasajeros de la unidad que resultaron heridos fueron llevados en ambulancias al Mario Rivas

Se pide a la población paciencia y que en el lugar el tráfico se ha vuelto casi intransitable.

