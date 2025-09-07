Pobladores evitaron que tragedia de rapidito en la colonia Lempira fuera peor

Los pobladores de la colonia Lempira, en la carretera que conduce al occidente de Honduras se unieron pra evitar que la tragedia del rapidito fuera mayor.
Tras caer a una hondonada, el bus se prendió en fuego. Fue en el ese momento en que un grupo de pobladores hicieron cadenas humanas para rescatar a las víctimas.
Dos personas murieron calcinadas y el cuerpo de bomberos andaba buscando al conductor, quien podrpiua haber caído a las aguas del río Chamelecón.
Como se puede ver en esta toma, la unidad quedó a unos dos metros de las aguas del río Chamelecón.
Los cuerpos de socorro se encuentran en el lugar para atender a los heridos y para localizar al conductor que ha sido identificado por uno de sus compañeros como Diego.
El accidente se registró exactamente donde se producen deslizamientos en la colonia Lempira.
El bus cubre la ruta San Pedro Sula-Cofradía. Se supone que una llanta se le estalló.