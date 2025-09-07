  1. Inicio
Pobladores evitaron que tragedia de rapidito en la colonia Lempira fuera peor

El bus cayó a la hondonada, se encendió y quedó a orillas de las aguas del río Chamelecón. Dos personas murieron calcinadas y buscan al conductor que habría caído al agua

Los pobladores de la colonia Lempira, en la carretera que conduce al occidente de Honduras se unieron pra evitar que la tragedia del rapidito fuera mayor.
Tras caer a una hondonada, el bus se prendió en fuego. Fue en el ese momento en que un grupo de pobladores hicieron cadenas humanas para rescatar a las víctimas.
Dos personas murieron calcinadas y el cuerpo de bomberos andaba buscando al conductor, quien podrpiua haber caído a las aguas del río Chamelecón.

 Fotos LA PRENSA / Neptalí Romero
Como se puede ver en esta toma, la unidad quedó a unos dos metros de las aguas del río Chamelecón.

 Fotos LA PRENSA / Neptalí Romero
Los cuerpos de socorro se encuentran en el lugar para atender a los heridos y para localizar al conductor que ha sido identificado por uno de sus compañeros como Diego.

 Fotos LA PRENSA / Neptalí Romero
El accidente se registró exactamente donde se producen deslizamientos en la colonia Lempira.

 Fotos LA PRENSA / Neptalí Romero
El bus cubre la ruta San Pedro Sula-Cofradía. Se supone que una llanta se le estalló.

 Fotos LA PRENSA / Neptalí Romero
