Madre comerciante asesinada en Olancho; era sobreviviente de un ataque

Jandy Suley Sánchez fue asesinada a tiros en Catacamas, Olancho. Anteriormente sufrió un atentado en el que perdió la vida su esposo.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima fue identificada como Jandy Sánchez López, de 45 años.

 Foto: redes sociales
Catacamas, Olancho.

Autoridades policiales reportaron la noche del sábado el asesinato de una mujer en la comunidad de El Culebrero, en Catacamas, Olancho.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima fue identificada como Jandy Sánchez López, de 45 años, era madre y propietaria de un negocio en la zona.

Asimismo, se reveló que Jandy fue ultimada por sujetos desconocidos, quienes llegaron a su negocio para quitarle la vida a disparos.

Su muerte generó consternación entre vecinos y usuarios de redes sociales, donde circularon mensajes de pesar y condolencias.

Conocidos de la víctima recordaron que su esposo también habría fallecido tiempo atrás en circunstancias violentas y que ella sobrevivió a ese ataque.

Sin embargo, hasta el momento, las autoridades no han confirmado ni aclarado las causas por las que se habrían perpetrado ambos crímenes.

En redes sociales, una familiar lamentó: “Lo siento mucho, prima. Dios le dé fuerza a su familia”.

Las investigaciones continúan y las autoridades aún no han brindado mayores detalles.

