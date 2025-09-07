“Andaban haciendo mandaditos”: primos asesinados a balazos en Juticalpa

Juticalpa, Olancho.

Dos primos que trabajaban como repartidores fueron asesinados a balazos la noche del sábado en la colonia Santo Tomás, en el municipio de Juticalpa, Olancho. Las víctimas fueron identificadas como Brayan Joel Matute Acosta, de 23 años, y José Noé Matute Rosales, de 21. Sus cuerpos quedaron tendidos cerca de una iglesia católica en el sector.

Familiares y conocidos se pronunciaron en redes sociales para lamentar la tragedia y recordarlos como jóvenes trabajadores. “Eran trabajadores y humildes, ambos hacían mandaditos”, expresó una conocida en Facebook.