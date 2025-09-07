  1. Inicio
“Andaban haciendo mandaditos”: primos asesinados a balazos en Juticalpa

Brayan y Noé, reconocidos repartidores, fueron asesinados por sujetos armados en la colonia Santo Tomás, Juticalpa, Olancho.

Brayan Joel Matute Acosta y José Noé Matute Rosales.

 Foto: redes sociales
Juticalpa, Olancho.

Dos primos que trabajaban como repartidores fueron asesinados a balazos la noche del sábado en la colonia Santo Tomás, en el municipio de Juticalpa, Olancho.

Las víctimas fueron identificadas como Brayan Joel Matute Acosta, de 23 años, y José Noé Matute Rosales, de 21. Sus cuerpos quedaron tendidos cerca de una iglesia católica en el sector.

Familiares y conocidos se pronunciaron en redes sociales para lamentar la tragedia y recordarlos como jóvenes trabajadores.

“Eran trabajadores y humildes, ambos hacían mandaditos”, expresó una conocida en Facebook.

Lugar de los hechos en la colonia Santo Tomás, en el municipio de Juticalpa, Olancho.

 (L)

De acuerdo con versiones preliminares, sujetos armados a bordo de un vehículo se acercaron y dispararon contra los primos sin mediar palabra, causándoles la muerte de inmediato.

“Ay, hermanito, no me esperaba esa noticia. Quién iba a saber que hoy sería la última vez que te iba a escuchar con ese audio que me enviaste diciéndome cosas del niño”, escribió con dolor una hermana de Brayn en un mensaje de despedida.

Hasta el momento, las autoridades locales no han confirmado el móvil del crimen.

