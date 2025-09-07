  1. Inicio
Dos años de cárcel para mujer acusada de maltrato contra su hija en Danlí

Lucy del Carmen García fue condenada por el supuesto maltrato contra su pequeña hija. Autoridades revelaron que la madre es de origen guatemalteca.

La investigación se llevó a cabo por la FEP-NIÑEZ y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

 Foto: cortesía
Danlí, El Paraíso

La Fiscalía Especial de Protección a la Niñez y Adolescencia (FEP-NIÑEZ) logró una condena de dos años de prisión contra una madre acusada de maltrato físico y verbal en perjuicio de su hija menor de edad en Danlí, El Paraíso.

La mujer fue identificada como Lucy del Carmen García Cortez, de nacionalidad guatemalteca, sentenciada por el delito de trato degradante agravado en perjuicio de su hija de 10 años.

Las investigaciones revelaron que la mujer sometía a la menor a constantes maltratos físicos y psicológicos. De acuerdo con el expediente, García Cortez golpeaba a la niña con un "chilillo", la insultaba llamándola “tonta”, la dejaba sola por largas horas y la obligaba a lavar ropa en la madrugada.

Comunicado oficial del Ministerio Público.

Uno de los episodios más graves ocurrió cuando la agredió en el rostro con una sandalia, provocándole lesiones visibles.

Ante la gravedad de la situación, fiscales de la Niñez coordinaron la detención de la agresora con el apoyo de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC) y la DPI. La menor se encuentra ahora bajo resguardo y protección.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

