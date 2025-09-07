Dos años de cárcel para mujer acusada de maltrato contra su hija en Danlí

La Fiscalía Especial de Protección a la Niñez y Adolescencia (FEP-NIÑEZ) logró una condena de dos años de prisión contra una madre acusada de maltrato físico y verbal en perjuicio de su hija menor de edad en Danlí, El Paraíso.
La mujer fue identificada como Lucy del Carmen García Cortez, de nacionalidad guatemalteca, sentenciada por el delito de trato degradante agravado en perjuicio de su hija de 10 años.
Las investigaciones revelaron que la mujer sometía a la menor a constantes maltratos físicos y psicológicos. De acuerdo con el expediente, García Cortez golpeaba a la niña con un "chilillo", la insultaba llamándola “tonta”, la dejaba sola por largas horas y la obligaba a lavar ropa en la madrugada.
Uno de los episodios más graves ocurrió cuando la agredió en el rostro con una sandalia, provocándole lesiones visibles.
Ante la gravedad de la situación, fiscales de la Niñez coordinaron la detención de la agresora con el apoyo de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC) y la DPI. La menor se encuentra ahora bajo resguardo y protección.