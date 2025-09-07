Dos años de cárcel para mujer acusada de maltrato contra su hija en Danlí

Danlí, El Paraíso

La Fiscalía Especial de Protección a la Niñez y Adolescencia (FEP-NIÑEZ) logró una condena de dos años de prisión contra una madre acusada de maltrato físico y verbal en perjuicio de su hija menor de edad en Danlí, El Paraíso.

La mujer fue identificada como Lucy del Carmen García Cortez, de nacionalidad guatemalteca, sentenciada por el delito de trato degradante agravado en perjuicio de su hija de 10 años.