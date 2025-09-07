  1. Inicio
Caen presuntos cabecillas de la 18 vinculados al crimen de estudiantes del Intae

Las investigaciones señalan que los jóvenes estudiantes fueron confundidos con miembros de la MS-13, lo que llevó a los integrantes de la pandilla 18 a planificar el asesinato.

La Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) capturó en las últimas horas a seis supuestos miembros de la pandilla 18 durante la operación “Alcázar”, ejecutada en la colonia Pradera de San Pedro Sula.
Los detenidos fueron identificados con los alias de “Triturador”, “Carlitos”, “Maníaco”, “Yaco”, “Cabeza” y “Fare”.
De acuerdo con las investigaciones, tres de ellos habrían participado directamente en el reciente asesinato de estudiantes del Instituto Técnico de Administración de Empresas (Intae).
Según la Dipampco, todos ostentaban el rango de “Hommie” dentro de la estructura criminal, la cual se dedica a actividades de sicariato, extorsión y narcotráfico.
En los allanamientos se decomisaron tres pistolas, 34 proyectiles, calibre 5.56 mm, una granada de fragmentación, 318 dosis de cocaína y marihuana listas para su distribución, además de cinco teléfonos celulares utilizados para coordinar las operaciones del grupo.
Las autoridades confirmaron que los líderes “Triturador”, “Carlitos” y “Yaco” ya tenían órdenes de captura pendientes
Son acusados por los delitos de asesinato, robo agravado y asociación ilícita, emitidas por un juzgado nacional contra la criminalidad organizada a finales de agosto.
Brayan Josué Núñez Pineda y Luis Eduardo Cardona Miranda fueron asesinados el pasado 26 de julio de 2025 en la conflictiva colonia La Pradera de San Pedro Sula.
Los estudiantes fueron interceptados junto a un tercer estudiante, identificado como Adonys Mejía, quien resultó herido, cuando se dirigían a la casa de un compañero para realizar tareas escolares.
En un callejón oscuro, los tres fueron raptados y atacados a tiros. Mejía sobrevivió pese a recibir varios impactos de bala, mientras que los cuerpos de Núñez y Cardona fueron hallados días después, cerca de un contenedor de basura.
De acuerdo con el informe policial, siete integrantes de la Pandilla Barrio 18, que opera en la colonia La Pradera, fueron plenamente identificados como autores materiales e intelectuales del crimen. Seis de ellos fueron capturados en las últimas horas.

Las pesquisas señalan que los jóvenes fueron confundidos con miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13), lo que llevó a los atacantes a planificar el asesinato.
Según la investigación, los implicados actuaron de manera coordinada: algunos alertaron sobre la presencia de las víctimas en una “zona prohibida”, otros ejecutaron los disparos y un grupo se encargó de abandonar los cuerpos.
Semanas atrás, las autoridades realizaron allanamientos en busca de pesquisas que ayudaran a dar con el paradero de los sospechosos.

