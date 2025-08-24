Intentaron raptar y matar a ciudadano, pero chocaron con una patrulla

Tegucigalpa, Honduras.

En una rápida acción desarrollada en la colonia Loarque de la capital, mediante persecución y respuesta a una solicitud de auxilio lograron capturar a dos hombres responsables de una serie de delitos.

Los detenidos oscilan entre las edades de 20 y 24, originarios y residentes de la colonia donde se realizó la detención. Uno de ellos es José Alessandro Mendoza Gálvez y Kevin Josías Varela Guerrero.

Según investigaciones, los sospechosos sacaron de su casa de habitación a un cuidadano para intentar quitarle la vida, y éste, en un acto de valentía, saltó del carro y buscó refugio en la posta policial de Loarque.