Intentaron raptar y matar a ciudadano, pero chocaron con una patrulla

Serán procesados por atentado, privación injusta de la libertad, amenaza, robo de vehículo y porte ilegal de arma de fuego

Intentaron raptar y matar a ciudadano, pero chocaron con una patrulla

La patrulla se movilizó en los alrededores luego de recibir el reporte del intento de rapto para asesinato por parte de delincuentes.

Tegucigalpa, Honduras.

En una rápida acción desarrollada en la colonia Loarque de la capital, mediante persecución y respuesta a una solicitud de auxilio lograron capturar a dos hombres responsables de una serie de delitos.

Los detenidos oscilan entre las edades de 20 y 24, originarios y residentes de la colonia donde se realizó la detención. Uno de ellos es José Alessandro Mendoza Gálvez y Kevin Josías Varela Guerrero.

Según investigaciones, los sospechosos sacaron de su casa de habitación a un cuidadano para intentar quitarle la vida, y éste, en un acto de valentía, saltó del carro y buscó refugio en la posta policial de Loarque.

Evidencia decomisada a los sospechosos. Esto será enviado al Ministerio Público como prueba de vinculación con lo sucedido.

Después de la recibir la denuncia, una patrulla del sector se movilizó a la búsqueda de los dos sujetos, quienes al querer darse a la fuga, chocaron contra la patrulla. Fue así cómo efectivos policiales lograron aprehenderlos.

A ambos se le encontró en posesión de dos armas de fuego, las que fueron incautadas para evidencia del caso ante el Ministerio Público.

Los detenidos fueron puestos bajo custodia y trasladados a las instalaciones policiales para continuar con el procedimiento legal.


