"Anduvimos en el monte": así fue el rapto y la liberación de Mario Reyes en Santa Bárbara

Mario Reyes, diputado suplente de Mario Pérez y candidato a diputado propietario por el Partido Nacional, fue encontrado con vida este viernes, luego de que en horas tempranas se reportara su rapto en un sector del departamento de Santa Bárbara, al noroccidente de Honduras.
Con un abrazo y lágrimas en los ojos, visiblemente nervioso, Mario Reyes fue recibido por sus conocidos, quienes también se mostraban conmocionados por lo ocurrido.
El aspirante a congresista narró que el incidente ocurrió cuando se dirigían hacia Las Vegas, Santa Bárbara, y el vehículo en el que viajaban se apagó.
“Estamos con vida, gracias a la Policía y al arduo trabajo; agradecidos con Dios. Desconozco lo que pasó, no tengo la menor idea. De repente se apagó el carro y nos bajamos a arreglar la batería”, relató Reyes.
Según su testimonio, no lograron identificar el tipo de vehículo ni a las personas, ya que estos portaban máscaras.
El político detalló que los raptores les ordenaron agachar la cabeza y no mirarlos. Fueron retenidos en el desvío hacia San Francisco de Ojuera y trasladados a una zona montañosa, de donde lograron salir a la carretera horas después.
“Anduvimos bastante tiempo en el monte, nos llevaron a la montaña, unos tres kilómetros adentro”, expresó Reyes, quien además aseguró que los mantuvieron en el lugar unos 45 minutos.
Horas después, Mario Reyes y sus dos acompañantes lograron salir a la carretera. Los captores abandonaron a las víctimas y huyeron tras la fuerte presencia policial en la zona.
"Asumo que sí se dieron cuenta de mi información personal. No nos golpearon, solo nos empujaron y amenazaron con una pistola”, concluyó Mario Reyes.
Actualmente, Mario Reyes, Juan Ramón Meza y Héctor Alvarado permanecen bajo resguardo de la Policía Nacional para brindar las respectivas declaraciones sobre lo sucedido.