Identifican a jóvenes asesinados en Trujillo: eran cortadores de palma africana

Trujillo, Honduras

La mañana del lunes 30 de marzo, dos jóvenes fueron asesinados a balazos en la aldea Panamá, en el municipio de Trujillo. Las víctimas fueron identificadas como Waldon Eriberto Velásquez García de 22 años y Deris Jacobo Peña Pérez de 25 años.

Según el reporte de las autoridades policiales, los jóvenes, quienes trabajaban como cortadores de palma africana en la zona, se desplazaban en una motocicleta rumbo a su lugar de trabajo cuando fueron interceptados por individuos armados.

Los agresores los persiguieron y les dispararon en varias ocasiones, provocando su muerte.