Identifican a jóvenes asesinados en Trujillo: eran cortadores de palma africana

La mañana del lunes 30 de marzo, dos jóvenes fueron asesinados a balazos en la aldea Panamá, en el municipio de Trujillo. Las víctimas fueron identificadas como Waldon Eriberto Velásquez García de 22 años y Deris Jacobo Peña Pérez de 25 años.
Según el reporte de las autoridades policiales, los jóvenes, quienes trabajaban como cortadores de palma africana en la zona, se desplazaban en una motocicleta rumbo a su lugar de trabajo cuando fueron interceptados por individuos armados.
Los agresores los persiguieron y les dispararon en varias ocasiones, provocando su muerte.
Ángel Santos, suboficial y vocero policial del municipio, informó que un equipo de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) realiza las diligencias correspondientes para localizar a los responsables y esclarecer el móvil que provocó el doble crimen.
Hasta el momento, las autoridades no han logrado identificar a los atacantes, quienes se dieron a la fuga tras cometer el crimen. Mientras tanto la policía analiza la evidencia para dar con el paradero de los agresores.
Medicina Forense se encuentra analizando los cuerpos de las víctimas para recabar evidencia que puedan contribuir a la investigación.