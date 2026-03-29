Muere ahogado menor reportado como desaparecido en Tela

Tela, Honduras

Un menor de 13 años perdió la vida por ahogamiento tras visitar las playas de Tela, Atlántida. La víctima fue identificada como Elías Antonio Flores Dubón, originario de La Florida, Copán.

Según reportes preliminares, se encontraba disfrutando de un día de recreación cuando ocurrió el incidente.

Desde el pasado sábado, la familia del menor se percató de su desaparición, lo que dio inicio a una intensa búsqueda durante horas de la tarde, con la esperanza de dar con su paradero.