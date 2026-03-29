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Muere ahogado menor reportado como desaparecido en Tela

Con este hecho, ascienden a tres los fallecimientos por sumersión registrados al inicio de la Semana Santa

Muere ahogado menor reportado como desaparecido en Tela

Elías Antonio Flores Dubón de 13 años, originario de La Florida, Copán.

 Foto: Redes sociales
Tela, Honduras

Un menor de 13 años perdió la vida por ahogamiento tras visitar las playas de Tela, Atlántida. La víctima fue identificada como Elías Antonio Flores Dubón, originario de La Florida, Copán.

Según reportes preliminares, se encontraba disfrutando de un día de recreación cuando ocurrió el incidente.

Desde el pasado sábado, la familia del menor se percató de su desaparición, lo que dio inicio a una intensa búsqueda durante horas de la tarde, con la esperanza de dar con su paradero.

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Tras recibir el reporte, el Cuerpo de Bomberos activó un operativo de búsqueda que se prolongó por varias horas. Finalmente, este domingo 29 de marzo, fue localizado el cuerpo del menor.

El Cuerpo de Bomberos de Tela, dirigido por el capitán Ángel Euceda, respondió a un reporte que alertaba sobre la presencia de un cuerpo flotando en la barra del barrio Lempira.

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Uno de los casos tuvo lugar en Omoa, donde falleció Maximiliano Matamoros Hernández, de 57 años. Según los informes, fue sacado del agua en la zona del muelle, pero al momento de ser evaluado ya no presentaba signos vitales. Testigos señalaron que el hombre tenía antecedentes de consumo de alcohol.

El segundo incidente ocurrió en Tela, donde un hombre, aún no identificado, fue rescatado del mar por personas presentes en el lugar. Tras recibir la alerta, el Cuerpo de Bomberos acudió al sitio e inició maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), sin embargo, no lograron salvarle la vida.

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Redacción La Prensa
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