Muere adulto mayor en incendio que consumió cuatro negocios en la colonia Santa María

Tegucigalpa, Honduras

Un incendio ocurrido en la colonia Santa María de Tegucigalpa cobró la vida de una persona de la tercera edad y causó la destrucción de al menos cuatro negocios, de acuerdo con informes preliminares de las autoridades.

La víctima del incendio fue identificada como Orlando Dubón, un hombre reconocido en la comunidad por ser propietario de una pulpería.

De acuerdo con informes, Dubón se encontraba en el piso superior de una de las viviendas alcanzadas por el incendio y por problemas de movilidad en una de sus piernas, no logró escapar de las llamas.