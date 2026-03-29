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Muere adulto mayor en incendio que consumió cuatro negocios en la colonia Santa María

Orlando Dubón, propietario de una pulpería, murió tras un incendio que consumió varios comercios en la colonia Santa María

Muere adulto mayor en incendio que consumió cuatro negocios en la colonia Santa María

Negocio consumido por las llamas, mientras el Cuerpo de Bomberos realiza labores de emergencia para sofocar el incendio.

 Foto: Redes sociales
Tegucigalpa, Honduras

Un incendio ocurrido en la colonia Santa María de Tegucigalpa cobró la vida de una persona de la tercera edad y causó la destrucción de al menos cuatro negocios, de acuerdo con informes preliminares de las autoridades.

La víctima del incendio fue identificada como Orlando Dubón, un hombre reconocido en la comunidad por ser propietario de una pulpería.

De acuerdo con informes, Dubón se encontraba en el piso superior de una de las viviendas alcanzadas por el incendio y por problemas de movilidad en una de sus piernas, no logró escapar de las llamas.

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Autoridades del Cuerpo de Bomberos confirmaron el fallecimiento de Dubón, mientras que vecinos de la zona lamentaron profundamente su pérdida.

Negocios de la zona quedaron reducidos a cenizas tras el incendio. Hasta el momento, no se han registrado más víctimas, sin embargo, las autoridades continúan con las labores de enfriamiento y aseguramiento del área.

Aún se desconoce qué pudo provocar el siniestro; mientras tanto, las autoridades prosiguen con investigaciones para esclarecer los hechos.

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Redacción La Prensa
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