Mueren dos jóvenes tras ataque armado en Trujillo

Dos jóvenes fueron asesinados a balazos la mañana de este lunes en el municipio de Trujillo, Colón. El ataque se registró a pocos metros del puente Aguán, específicamente en el sector de la Margen Izquierda.
Según información preliminar, las víctimas se desplazaban a bordo de una motocicleta cuando fueron interceptadas por desconocidos armados. Sin mediar palabra, los atacantes abrieron fuego en reiteradas ocasiones contra los jóvenes, causándoles la muerte.
Una de las víctimas fue identificada como Arnaldo, mientras que el segundo fallecido solo ha sido reconocido por el alias de “Mala”. Por ahora, las autoridades no han confirmado los nombres completos de los fallecidos.
Uno de los cuerpos vestía una camisa negra, pantalón azul y botas negras, mientras que la otra víctima llevaba una camisa roja, pantalón negro y una mochila negra.
Agentes de la Policía Nacional (PN) se presentaron en el lugar, donde procedieron a acordonar la zona y recopilar evidencia. Mientras tanto, personal de Medicina Forense realizó el levantamiento de los cuerpos y los trasladó a la morgue para los procedimientos correspondientes.
En relación con los responsables, su identidad y paradero se desconoce, ya que huyeron del lugar inmediatamente después de cometer el hecho.