Crimen en La Ceiba: Ronni fue a entregar un pedido y al entrar a la colonia lo mataron

Un joven que se desempeñaba como delivery perdió la vida de forma violenta la tarde del domingo en la entrada de la colonia Los Laureles, en la ciudad de La Ceiba, Atlántida.
La víctima fue identificada como Ronni Adonai Pineda García, de 29 años de edad, quien laboraba como delivery en la zona. Su muerte ha causado consternación entre familiares, amigos y vecinos.
De acuerdo con la información preliminar, el ahora occiso fue atacado por hombres desconocidos, quienes le infirieron múltiples disparos con arma de fuego en varias partes de su cuerpo.
El hecho violento se registró en horas de la tarde, cuando Pineda García ingresaba a la referida colonia para realizar la entrega de un pedido.
Personas que se encontraban en el lugar alertaron a las autoridades tras escuchar múltiples detonaciones, sin embargo, al llegar al sitio, el joven ya no presentaba signos vitales.
Pineda García era originario y residente de la colonia Las Mercedes, también en La Ceiba, donde era conocido por su trabajo como repartidor.
Hasta el momento, las autoridades no han brindado mayores detalles sobre las circunstancias en que ocurrió el crimen, ni han establecido el móvil del ataque.
Agentes policiales y personal de Medicina Forense se desplazaron a la escena para realizar el levantamiento cadavérico e iniciar con las investigaciones correspondientes.
En redes sociales, amigos y conocidos del joven han expresado su dolor por la noticia y lamentando la forma en que perdió la vida.
“Dios te tenga en su gloria manito, tanta felicidad que tenías porque pronto serías padre. Fuerza para su familia y su esposa”, escribió uno de sus allegados. Otros mensajes señalaban: “Descansa en paz ojitos, te voy a extrañar mucho” y “Pucha, él ya iba a ser papá, fuerza a su esposa,”.