Reconocido chef y delivery es asesinado por falsos clientes en Comayagua

Un hecho violento registrado la tarde del lunes ha causado consternación entre los habitantes de Comayagua, luego de que un reconocido chef y delivery perdiera la vida en un ataque armado mientras realizaba la entrega de un pedido.
La víctima fue identificada como Karim Mayes, quien además de desempeñarse en el ámbito gastronómico, realizaba entregas a domicilio.
De acuerdo con información preliminar, Mayes recibió una llamada en la que se le solicitaba un pedido de delivery, por lo que se desplazó hasta el punto acordado sin sospechar que sería víctima de un ataque.
Al llegar al sitio, el chef fue interceptado por sujetos desconocidos que le dispararon en repetidas ocasiones, provocándole graves heridas en su cuerpo.
Personas que transitaban por la zona alertaron a las autoridades tras observar el ataque. Mayes fue trasladado aún con vida al hospital de Comayagua, pero minutos después se confirmó su fallecimiento.
Agentes policiales iniciaron las investigaciones para esclarecer el crimen, recolectando evidencias en la escena y recabando testimonios que permitan dar con el paradero de los responsables.
Hasta el momento, se desconoce el móvil del ataque, aunque no se descarta ninguna hipótesis, incluyendo extorsión de parte de grupos criminales.
El asesinato ha generado indignación entre familiares, amigos y conocidos del chef, quienes lamentan su trágica muerte y exigen justicia a las autoridades.
"Mi mas sincero pésame a la familia Mayes. Qué instantánea es la vida; hoy lo mire en una sucursal de banco y ahora esta lamentable noticia. En paz descanse, Karim Mayes", escribió una allegada.
Hace apenas 15 días, Karim Mayes había inaugurado su negocio de delivery en Comayagua y así lo anunciaba en Facebook con una publicación en su perfil.
"Hola amigos, muy buen día, con mucho entusiasmo queremos avisarles que a partir de mañana lunes 16 nuestra empresa de delivery estará disponible. Queremos brindarles el servicio que merecen; pedimos a nuestros amigos compartir esta imagen para poder llegar a más personas, muchas gracias"