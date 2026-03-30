VIDEO: A plena luz del día se roban batería en Villa Florencia de San Pedro Sula

San Pedro Sula

La acción tarda unos cuantos segundos y los vecinos aseguran que pese a las denuncias, las autoridades han normalizado este tipo de flagelo.

Un sujeto fue captado por una cámara de seguridad cuando abría el tonó de un carro para llevarse la batería en la colonia Villa Florencia de San Pedro Sula.

En el material gráfico se ve a un sujeto que anda con una calzoneta azul y una camiseta negra llegar hasta donde está un carro parqueado.

Luego, el sujeto se acerca, abre el tonó y saca la batería. El hombre sale caminando con la batería en su mano.

El video fue grabado por una cámara de seguridad este lunes 30 de marzo a eso de las 4:30 pm.