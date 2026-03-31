  1. Inicio
  2. · Sucesos

Raptan y ultiman a un joven en aldea Guasculile, Tegucigalpa

El cuerpo de la víctima fue hallado en un sector solitario, frente al cementerio de la comunidad

Raptan y ultiman a un joven en aldea Guasculile, Tegucigalpa

Agentes policiales acordonaron el sitio en el que fue hallado sin vida el joven.

Tegucigalpa.

Un joven fue raptado y asesinado en la aldea Guasculile de Tegucigalpa, sector salida a Olancho.

El cuerpo de la víctima fue hallado en un sector solitario, frente al cementerio de la comunidad.

Reconocido chef y delivery es asesinado por falsos clientes en Comayagua

Informes preliminares establecen que la víctima de quien no se conoce la identidad, fue raptado de la zona 5 de la colonia Cerro Grande de Comayagüela a eso de las 6:00 de la tarde del lunes y lo trasladaron al lugar donde le quitaron la vida.

Hermanos asesinados en Altos del Trapiche asistían a una iglesia

Agentes de la Policía Nacional han llegado al lugar para acordonar la escena del crimen y recolectar evidencias relacionadas al crimen.

Se espera la llegada del personal de Medicina Forense para reconocer y levantar el cadáver para trasladarlo a la morgue y practicarle la autopsia.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias