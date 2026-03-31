Raptan y ultiman a un joven en aldea Guasculile, Tegucigalpa

Un joven fue raptado y asesinado en la aldea Guasculile de Tegucigalpa, sector salida a Olancho.
El cuerpo de la víctima fue hallado en un sector solitario, frente al cementerio de la comunidad.
Informes preliminares establecen que la víctima de quien no se conoce la identidad, fue raptado de la zona 5 de la colonia Cerro Grande de Comayagüela a eso de las 6:00 de la tarde del lunes y lo trasladaron al lugar donde le quitaron la vida.
Agentes de la Policía Nacional han llegado al lugar para acordonar la escena del crimen y recolectar evidencias relacionadas al crimen.
Se espera la llegada del personal de Medicina Forense para reconocer y levantar el cadáver para trasladarlo a la morgue y practicarle la autopsia.