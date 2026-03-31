Raptan y ultiman a un joven en aldea Guasculile, Tegucigalpa

Tegucigalpa.

Un joven fue raptado y asesinado en la aldea Guasculile de Tegucigalpa, sector salida a Olancho. El cuerpo de la víctima fue hallado en un sector solitario, frente al cementerio de la comunidad.

Informes preliminares establecen que la víctima de quien no se conoce la identidad, fue raptado de la zona 5 de la colonia Cerro Grande de Comayagüela a eso de las 6:00 de la tarde del lunes y lo trasladaron al lugar donde le quitaron la vida.