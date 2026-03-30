Hermanos asesinados en Altos del Trapiche asistían a una iglesia

El hombre, cuya identidad se omite por su seguridad, recordó que la familia ya ha sido golpeada por la violencia tan solo 11 días antes de este doble crimen, es decir, el 17 de marzo. “Me mataron a un nieto también en una llantera en Las Casitas... todo se lo dejo a Dios, la justicia la hará el Señor”, concluyó.