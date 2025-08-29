  1. Inicio
¿Quiénes son las personas capturadas junto a José Hernández, hermano de JOH?

Según el Ministerio Público, los nueve detenidos forman parte de una red que sustrajo una millonaria suma de lempiras de la cooperativa de mujeres Comixmul.

Fiscales y agentes de la Atic capturaron a José Amílcar Hernández en su casa en el sector de Las Casitas. Fiscales, Atic y PMOP aseguraron una residencia en la capital de la República.
TEGUCIGALPA

El Ministerio Público (MP) capturó ayer a nueve personas, entre ellas a José Amílcar Hernández, hermano del expresidente Juan Orlando Hernández, durante una serie de allanamientos ejecutados en Francisco Morazán y Comayagua.

Jorge Galindo, vocero del MP, dijo que “los requerimientos fiscales que ha interpuesto el Ministerio Público son por la sustracción irregular de fondos de la Cooperativa Mixta de Mujeres Unidas Limitada (Comixmul). Se han capturado nueve personas”.

Galindo detalló que además fueron detenidas las gerentes generales de la cooperativa: Magda Edy López y Dilia Lizeth López Sierra.

También Issis Karina Ramírez Villeda y Yolanda Corea Alvarado, esta última fungía como vicepresidenta de la junta directiva de la cooperativa. Añadió que todos ellos son acusados por los delitos de apropiación indebida agravada continuada y estafa impropia agravada continuada en concurso ideal.

El funcionario también comunicó que dentro del mismo requerimiento fiscal están incluidos los abogados Jorge Alberto Juárez Rodríguez, María Antonia Juárez Rodríguez, Sandra Nohemí Fuentes Jiménez y Alejandra María Suarez Fortín, que conformaban el consorcio de profesionales del derecho que fueron contratados para la consultoría y asesorías legales, situación que no se dio, pero siempre se sustrajeron más de 37 millones de lempiras”.

“A estas últimas cuatro personas se les acusa además del delito de lavado de activos”, destacó Jorge Galindo.

Traslado

José Amílcar Hernández, quien se moviliza en silla de ruedas, fue capturado en un allanamiento de su vivienda en el sector de Las Casitas, al sur de la capital, mientras que las otras detenciones se ejecutaron en Siguatepeque, Comayagua.

En horas del mediodía, todos los detenidos fueron trasladados bajo estrictas medidas de seguridad a las instalaciones de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) en Comayagüela.

El ente acusador del Estado dirigió los allanamientos, capturas y aseguramiento de bienes en contra de los involucrados en esquema de lavado de activos, estafa y apropiación indebida en perjuicio de la cooperativa de mujeres.

El Ministerio Público dio a conocer que las acciones se ejecutaron por medio de siete allanamientos en Francisco Morazán y Comayagua, contra “una red conformada por directivos, empleados y bufetes privados que sustrajeron importantes sumas de dinero de la Comixmul, a través de la suscripción de falsos contratos de servicios profesionales, supuestamente a favor de la cooperativa, que fueron pactados por más 47.6 millones de lempiras desde el año 2015 a la fecha”.

Se informó que hasta hoy sábado los detenidos serán presentados a los tribunales correspondientes.

