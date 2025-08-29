Cae pareja en Intibucá por fingir secuestro y exigir dinero a familiares

Intibucá, Honduras

La detención se realizó en la aldea El Cerrón, municipio de Yamaranguila, donde fueron arrestados José Nahún Gutiérrez Pérez, de 33 años, originario y residente de esa comunidad, y Norma Yolanda Gonzales, de 37 años, originaria de La Esperanza, Intibucá.

Agentes de la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS) de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) ejecutaron ayer dos órdenes de captura contra una pareja señalada de simular un secuestro en el departamento de Intibucá.

De acuerdo con el informe policial, Gonzales había sido reportada como secuestrada por sus familiares en el sector de Chiligatoro, cuando se dirigía hacia Tegucigalpa para realizar diligencias personales.

Sus parientes denunciaron que los presuntos captores exigían 25,000 lempiras a cambio de su liberación.

No obstante, las investigaciones revelaron que la mujer no estaba retenida contra su voluntad, sino que se encontraba acompañada de su pareja sentimental, con quien había planificado la falsa privación de libertad con el fin de obtener dinero de su familia.

El caso fue judicializado por el Juzgado de Letras Primero de Intibucá, que emitió las órdenes de captura el pasado 8 de agosto, bajo el expediente 1001-2025-00092.

Ambos detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales para enfrentar cargos por el delito de simulación de infracción inexistente (secuestro).