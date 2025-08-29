  1. Inicio
Capturan a padres acusados de abusar de su hija en Bosques de Jucutuma

Según las autoridades, los padres presuntamente obligaban a la menor a presenciar sus actos de intimidad conyugal en Bosques de Jucutuma, San Pedro Sula

Aún no ha sido revelada la identidad de los agresores.

 Foto: DPI
Cortés, Honduras.

Autoridades policiales capturaron este viernes a una pareja de esposos por abusar de su hija menor de edad en la residencial Bosques de Jucutuma, San Pedro Sula, Cortés.

La operación fue llevada a cabo por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

Según el informe preliminar, la menor fue abusada por su padre desde que tenía apenas cuatro años. Al cumplir los diez, los abusos se volvieron continuos y, cuando tenía trece, su hermano también se sumó a los abusos.

Asimismo, se reveló que la madre fue presuntamente obligada por su esposo a someter a su hija y a obligarla a presenciar actos de intimidad conyugal. Ambos fueron acusados de violación calificada agravada continuada y exhibicionismo continuado.

La orden de captura, emitida el 22 de agosto por el Juzgado de Letras Penal, permitió la detención de los sospechosos, de 35 y 40 años, en su lugar de residencia.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
