Capturan a padres acusados de abusar de su hija en Bosques de Jucutuma

Cortés, Honduras.

Autoridades policiales capturaron este viernes a una pareja de esposos por abusar de su hija menor de edad en la residencial Bosques de Jucutuma, San Pedro Sula, Cortés. La operación fue llevada a cabo por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

Según el informe preliminar, la menor fue abusada por su padre desde que tenía apenas cuatro años. Al cumplir los diez, los abusos se volvieron continuos y, cuando tenía trece, su hermano también se sumó a los abusos.