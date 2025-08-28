Capturan en Juticalpa a hondureño solicitado en extradición por Argentina

Olancho, Honduras.

El detenido fue identificado como Francisco Alfonso Sánchez Martínez, de 46 años, originario y residente del barrio de Jesús en Juticalpa, Olancho.

Autoridades policiales capturaron en las últimas horas de este jueves a un ciudadano hondureño requerido en extradición por la justicia de Argentina.

Sánchez Martínez tenía una orden de captura pendiente desde el 26 de agosto de 2025, extendida por el Juzgado de Extradición de Primera Instancia, por su presunta responsabilidad en el delito de Lesiones Graves.

La captura de Francisco Sánchez se dio tras la notificación roja de búsqueda internacional emitida por la Interpol.

La presidenta de la CSJ, Raquel Obando, afirmó ayer durante una entrevista que estaba pendiente la orden de extradición procedente de Argentina

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El hondureño será puesto a disposición de las autoridades competentes en Tegucigalpa para continuar con el proceso legal correspondiente y definir su entrega al país solicitante.

Sánchez Martínez llegará a las instalaciones de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales para ser puesto a la orden de los juzgados capitalinos.