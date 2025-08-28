  1. Inicio
Capturan en Juticalpa a hondureño solicitado en extradición por Argentina

Francisco Alfonso Sánchez Martínez tiene una alerta roja emitida por Interpol y fue capturado por su presunta responsabilidad en el delito de lesiones graves.

Capturan en Juticalpa a hondureño solicitado en extradición por Argentina

La operación fue llevada a cabo por la Policía Nacional de Honduras, a través de la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL), en coordinación con INTERPOL, la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE) y la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII).

 Foto: cortesía
Olancho, Honduras.

Autoridades policiales capturaron en las últimas horas de este jueves a un ciudadano hondureño requerido en extradición por la justicia de Argentina.

El detenido fue identificado como Francisco Alfonso Sánchez Martínez, de 46 años, originario y residente del barrio de Jesús en Juticalpa, Olancho.

Según el informe preliminar, el capturado de desempeña como perito mercantil y contador público.

 (Foto: cortesía)

Sánchez Martínez tenía una orden de captura pendiente desde el 26 de agosto de 2025, extendida por el Juzgado de Extradición de Primera Instancia, por su presunta responsabilidad en el delito de Lesiones Graves.

La captura de Francisco Sánchez se dio tras la notificación roja de búsqueda internacional emitida por la Interpol.

La presidenta de la CSJ, Raquel Obando, afirmó ayer durante una entrevista que estaba pendiente la orden de extradición procedente de Argentina

El hondureño será puesto a disposición de las autoridades competentes en Tegucigalpa para continuar con el proceso legal correspondiente y definir su entrega al país solicitante.

Sánchez Martínez llegará a las instalaciones de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales para ser puesto a la orden de los juzgados capitalinos.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

