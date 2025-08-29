  1. Inicio
Sicarios asesinan a balazos a hombre frente a su casa en La Ceiba

Con gritos y desesperación, los familiares de Santiago Vivas Maradiaga llegaron a la escena del crimen en el barrio Alvarado de La Ceiba.

Santiago Vivas Maradiaga, de 28 años.

 Foto: cortesía
La Ceiba, Atlántida.

Autoridades policiales registraron la mañana de este viernes la muerte de un hombre en el barrio Alvarado, La Ceiba, Atlántida.

Según la información preliminar, el hombre fue identificado como Santiago Vivas Maradiaga, de 28 años. Fue asesinado a balazos por sicarios a bordo de una motocicleta.

Testigos revelaron que, los agresores le dispararon a la víctima en repetidas ocasiones hasta causarle la muerte frente a su propia vivienda.

Lugar de los hechos en el barrio Alvarado, La Ceiba, Atlántida.

 (Foto: cortesía)

Miembros del Cuerpo de Bomberos llegaron al lugar en un intento por auxiliarlo, pero la víctima ya no presentaba signos vitales.

El cuerpo de Santiago Maradiaga quedó tendido en la calle mientras sus familiares lloraban, lamentaban y exigían justicia por el trágico suceso.

Hasta el momento, no se ha revelado la causa del atentando ni la identidad de los agresores.

