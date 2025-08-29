Sicarios asesinan a balazos a hombre frente a su casa en La Ceiba

La Ceiba, Atlántida.

Autoridades policiales registraron la mañana de este viernes la muerte de un hombre en el barrio Alvarado, La Ceiba, Atlántida. Según la información preliminar, el hombre fue identificado como Santiago Vivas Maradiaga, de 28 años. Fue asesinado a balazos por sicarios a bordo de una motocicleta.

Testigos revelaron que, los agresores le dispararon a la víctima en repetidas ocasiones hasta causarle la muerte frente a su propia vivienda.