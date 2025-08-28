  1. Inicio
Matan a dueño de lubricentro durante asalto en el barrio Paz Barahona

Ramón Enrique Hernández murió mientras era trasladado hacia una clínica cercana.

San Pedro Sula, Honduras

Un hombre murió luego de ser atacado a balazos durante un presunto asalto al mediodía de este jueves en el barrio Paz Barahona de San Pedro Sula.

Según trascendió, la víctima es el propietario de un negocio de venta de lubricantes automotrices, identificado como Ramón Enrique Hernández, de 40 años.

Primeros reportes policiales indican que un desconocido irrumpió en el lubricentro y disparó contra Hernández en el momento en que este se encontraba pintando.

El criminal le robó el arma que portaba Ramón Enrique y luego huyó del negocio, ubicado entre la 10 avenida, 12 y 13 calle del populoso barrio sampedrano.

Empleados y vecinos lo trasladaron con vida a una clínica privada cercana, pero, lamentablemente, falleció en el trayecto. El cuerpo quedó en la paila del vehículo en el que lo movilizaban.

La Policía Nacional está en el lugar para recabar las primeras pesquisas del caso. Medicina Forense llegó a la escena para realizar el levantamiento del cadáver.

Ramón Enrique Hernández, desde hace dos meses, estaba remodelando el lubricentro para ponerlo a funcionar.

Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

