"No se metía con nadie": madre llora a su hijo asesinado en Catacamas

Luis Euceda Bardales (25 años) fue ultimado a balazos la noche del martes cuando se dirigía en motocicleta hacia su casa. Un mes atrás había sido detenido por la Policía.

La Policía indicó que el crimen de Luis Bardales podría estar relacionado con la disputa de territorios por venta de drogas en Catacamas.

CATACAMAS, OLANCHO

La noche del martes 26 de agosto, un joven que se transportaba en motocicleta fue asesinado en la colonia Valderramos de Catacamas, Olancho, zona nororiental de Honduras.

La víctima de este hecho violento fue identificada como Luis Antonio Euceda Bardales, de 25 años de edad.

De acuerdo con el reporte preliminar de la Policía Nacional, el ataque ocurrió cuando el joven se dirigía hacia su vivienda tras culminar su jornada laboral.

Testigos relataron que fue interceptado y atacado a balazos, lo que le provocó la muerte de manera inmediata.

La madre de la víctima, entre lágrimas, exigió justicia y recordó a su hijo como un joven trabajador que no se metía ni tenía problemas con nadie.

Las autoridades policiales informaron que un sospechoso del asesinato ya fue detenido.

Posible móvil del crimen

Según las primeras investigaciones de la Policía, el crimen podría estar vinculado a disputas por territorio en el tráfico y distribución de drogas.

Medios de Catacamas reportaron que Euceda Bardales había sido detenido el 25 de julio de 2025 acusado de tráfico de drogas, y permanecía en libertad bajo medidas cautelares.

