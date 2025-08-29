  1. Inicio
Acusan a cuatro personas por extorsionar a médicos sampedranos

Las cuatro personas fueron capturadas en la colonia San Carlos de Sula de esta ciudad.

Los detenidos son tres hombres y una mujer.
San Pedro Sula

Agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado capturaron la tarde de ayer a tres hombres y una mujer, a quienes acusan de extorsionar a médicos sampedranos.

Ellos son integrantes de la Pandilla 18. La operación se realizó en la colonia San Carlos de Sula de esta ciudad.

Según explicaron los agentes, a los acusados, hasta ayer sin identificar, se les venía dando vigilancia y seguimiento luego de que el Colegio Médico denunciara el lunes pasado que galenos que tienen clínicas privadas eran objeto de constantes extorsiones y amenazas.

En ese momento, el gremio denunció la falta de respuesta por parte de las autoridades de seguridad.

A los capturados les decomisaron dinero, varios celulares y armas.

