Caso en Comayagua evidencia la importancia de denunciar abusos contra niñas y adolescentes

Ayer viernes, la Fiscalía de Protección a la Niñez de Comayagua logró un fallo condenatorio de 11 años de prisión en contra de David Alejandro Zúñiga Chacón, quien se declaró culpable del delito de violación agravada en perjuicio de una menor de 13 años de edad, a quien dejó en estado de embarazo.
Este caso evidencia la vulnerabilidad de niñas y adolescentes hondureñas frente a agresores próximos al entorno familiar; también reafirma la necesidad de denunciar, investigar y condenar toda forma de violencia sexual para proteger la integridad y los derechos de la niñez hondureña.
De acuerdo con la información del Ministerio Público, David Zúñiga "se aprovechó de la cercanía que tenía con la familia de la víctima, a quien comenzó a enamorar y convenció de tener relaciones sexuales en varias ocasiones".
También se detalla que todo ocurrió en junio de 2023, cuando a la menor se le realizaron diferentes exámenes que indicaban que estaba embarazada; fue entonces que ella confesó que había tenido relaciones sexuales con David Zúñiga.
Tras conocer el caso, el Ministerio Público actuó conforme a lo establecido en la ley "respecto a menores de edad, que, aunque accedan a tener relaciones sexuales con mayores de edad, se constituye el delito de violación agravada"; en ese sentido se presentó el requerimiento fiscal en contra de David Zúñiga.
Asimismo, se informa que "consciente de las pruebas en poder del Ministerio Público, David Alejandro Zúñiga Chacón, a través de su defensa, solicitó una sentencia de estricta conformidad, aceptando su responsabilidad penal y todos los hechos señalados por el ente acusador".
El Tribunal de Sentencia de Comayagua lo condenó a 11 años de prisión en una penitenciaria nacional, conforme a lo establecido en los casos de estricta conformidad de las partes.
Menores embarazadas
Los embarazos en niñas y adolescentes hondurenas no solo tienen un impacto físico y emocional, sino que muchas de ellas también abandonaron sus estudios para convertirse en madres.
Diario LA PRENSA publicó en septiembre de este año una importante nota periodística en la que, según una encuesta realizada por la Secretaría de Educación, entre 2017 y 2024 más de 7,000 estudiantes reportaron haber estado embarazadas, lo que representa un promedio anual de 881 casos.
La información, obtenida mediante la solicitud SOL-SDE-4351-2025, también revela que 807 alumnas abandonaron sus estudios a causa del embarazo. Al comparar ambos datos, se concluye que una de cada diez estudiantes embarazadas dejó la escuela.
Según la Organización Mundial de la Salud, las madres adolescentes (de 10 a 19 años) tienen mayor riesgo de preeclampsia, endometritis puerperal e infecciones sistémicas; por su parte, los bebés son más vulnerables a padecer de bajo peso al nacer y enfrentan afecciones neonatales graves.