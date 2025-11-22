Caso en Comayagua evidencia la importancia de denunciar abusos contra niñas y adolescentes

Comayagua

Ayer viernes, la Fiscalía de Protección a la Niñez de Comayagua logró un fallo condenatorio de 11 años de prisión en contra de David Alejandro Zúñiga Chacón, quien se declaró culpable del delito de violación agravada en perjuicio de una menor de 13 años de edad, a quien dejó en estado de embarazo.

Este caso evidencia la vulnerabilidad de niñas y adolescentes hondureñas frente a agresores próximos al entorno familiar; también reafirma la necesidad de denunciar, investigar y condenar toda forma de violencia sexual para proteger la integridad y los derechos de la niñez hondureña.

De acuerdo con la información del Ministerio Público, David Zúñiga "se aprovechó de la cercanía que tenía con la familia de la víctima, a quien comenzó a enamorar y convenció de tener relaciones sexuales en varias ocasiones".

También se detalla que todo ocurrió en junio de 2023, cuando a la menor se le realizaron diferentes exámenes que indicaban que estaba embarazada; fue entonces que ella confesó que había tenido relaciones sexuales con David Zúñiga.

Tras conocer el caso, el Ministerio Público actuó conforme a lo establecido en la ley "respecto a menores de edad, que, aunque accedan a tener relaciones sexuales con mayores de edad, se constituye el delito de violación agravada"; en ese sentido se presentó el requerimiento fiscal en contra de David Zúñiga.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Asimismo, se informa que "consciente de las pruebas en poder del Ministerio Público, David Alejandro Zúñiga Chacón, a través de su defensa, solicitó una sentencia de estricta conformidad, aceptando su responsabilidad penal y todos los hechos señalados por el ente acusador".

El Tribunal de Sentencia de Comayagua lo condenó a 11 años de prisión en una penitenciaria nacional, conforme a lo establecido en los casos de estricta conformidad de las partes.