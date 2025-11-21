La rastra del héroe hondureño don Elías queda destrozada tras accidente

Más de un año después de convertirse en héroe por salvar a 64 personas, en su mayoría migrantes, de un bus fuera de control que bajaba la peligrosa cuesta de El Portillo, en Ocotepeque, don Elías René Valladares compartió con LA PRENSA los detalles del reciente accidente que involucró a su rastra.
En horas de la tarde se reportó un fatal accidente entre una rastra y un cabezal en Los Charcos, Talanga. Más tarde se confirmó que la rastra involucrada pertenecía al destacado don Elías Valladares.
Según el relato de don Elias, “un cabezal se metió al carril donde iba el camión y no se pudo evitar el impacto; el choque fue inevitable”.
Don Elías confirmó que él no iba conduciendo la rastra, sino uno de los trabajadores que normalmente lo acompaña. Tampoco presenció el accidente.
“Cuando me dijeron lo que había pasado, solo le di gracias a Dios porque no hubo pérdidas humanas”, expresó el destacado don Elias.
Explicó que la persona que manejaba la rastra suele apoyarlo en los viajes cuando él se enferma, y que en esta ocasión lo estaba ayudando porque mañana es la graduación de noveno grado de su hija y estaban preparándose para el evento.
Indicó que llegó al lugar del accidente y que las autoridades de Tránsito también se presentaron, pero que tanto él como el otro conductor decidieron arreglar la situación por su cuenta y bajo sus propios términos.
El conductor del cabezal mostró disposición para colaborar y mediar en lo ocurrido; no obstante, reconoció que la situación de la rastra es bastante complicada, pues resultó gravemente dañada.
Por otro lado, don Elías confirmó que esta es la misma rastra que fue reparada con la ayuda del influencer Carlos Eduardo Espina. “Sí, con la ayuda del influencer reparé el cabezal de mi camión”, afirmó.
Don Elías expresó su profundo pesar por el estado actual de su rastra, pero confía en que Dios abrirá las puertas para su reparación. “Solo hay pérdidas materiales, y eso se puede recuperar”, aseguró.
Elías René Valladares, de 47 años y motorista de rastra con 12 años de experiencia, el 18 de octubre de 2024 detectó el problema, rebasó el bus fuera de control, se colocó frente a él y logró detenerlo con su propia unidad de transporte (que no era la misma involucrada en el reciente accidente).
Desde ese día, un cantautor hondureño lo bautizó como el “trailero súperhéroe”. Don Elías recuerda aquel instante no como una hazaña, sino como una obra divina. Fue entonces cuando Honduras conoció al trailero que detuvo la muerte.