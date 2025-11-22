Don Elías, tras accidente de su rastra: “Solo le di gracias a Dios”

Don Elías René Valladares, de 47 años y motorista de rastra con 13 años de experiencia, se hizo viral en redes sociales luego de lograr detener con su rastra a un bus en marcha al que le fallaron los frenos en el sector de El Portillo, en el departamento de Ocotepeque.
Tras el accidente ocurrido ayer viernes con la rastra de don Elías, muchas personas en redes sociales se han mostrado consternadas por lo sucedido y han expresado su total disposición para ayudar económicamente al “héroe sin capa” que recuerdan con tanto cariño. Imagen de una entrevista de LA PRENSA realizada a don Elías días atrás.
Entre los mensajes de los lectores de LA PRENSA, se leen comentarios como: “Queremos saber, don Elías, cómo está. Primero Dios, don Elías esté bien”, entre otros.
Don Elías, quien estaba atento a la publicación del diario líder sobre su rastra, respondió: “Hola, gracias a todos por preguntar por mí y por el piloto de mi unidad. Gracias a Dios solo son daños materiales y no hay otra cosa que lamentar. Gracias a todos”.
El vehículo pesado de don Elías resultó gravemente dañado. En ese sentido, si usted desea comunicarse con don Elías y apoyarlo, puede escribirle o llamarle a su número telefónico: 8848-5135. Su número de cuenta en Banco Atlántida es 00021520172673.
“Solo hay pérdidas materiales, y eso se puede recuperar”, dijo don Elías luego del choque ocurrido ayer en horas de la tarde en Los Charcos, Talanga, en el departamento de Francisco Morazán.
Según contó don Elías, él no iba conduciendo la rastra, sino uno de los trabajadores que normalmente lo acompaña, aunque no en esta ocasión, ya que este sábado es la graduación de noveno grado de su hija y estaban preparándose para el evento.
Agregó que un cabezal invadió el carril por donde transitaba el camión y no fue posible evitar el impacto. En la imagen, dos hombres revisan el estado del motor de la rastra de don Elías.
Además, confesó que cuando le informaron sobre lo ocurrido, lo primero que hizo fue darle gracias a Dios porque no hubo pérdidas humanas, y destacó que el conductor del cabezal mostró disposición para colaborar y mediar en lo sucedido.
A don Elías se le recuerda por su heroica y peligrosa acción ocurrida hace ya un año, la cual quedó registrada en un video grabado por otra persona que transitaba por la carretera. En la imagen, el choque de ayer.
Según los reportes de medios locales en ese momento, en el bus viajaban unas 60 personas, la mayoría de ellas migrantes que se dirigían hacia la frontera con Guatemala; pero, afortunadamente, don Elías estaba allí para evitar la tragedia.
Muchos hondureños en las redes sociales, donde se volvió viral el video, felicitaron a don Elías Valladares por su heroico accionar. “Dios lo puso en el lugar y la hora correcta”, comentaron algunos lectores.