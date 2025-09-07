¿Un joven de 18 años conducía el rapidito accidentado en hondonada que dejó dos muertos?

SAN PEDRO SULA

Dos personas murieron y seis resultaron heridas ayer, luego de que un autobús de la ruta Cofradía-San Pedro Sula cayera a una hondonada y se incendiara en su totalidad en la ribera del río Chamelecón.

El accidente ocurrió en la falla geológica de la colonia Lempira, en el sector de Chamelecón, a las 11:50 am, cuando la unidad de transporte, un “rapidito” de la empresa Ética con registro 41, se desplazaba desde Cofradía hacia esta ciudad con al menos diez pasajeros.

Testigos que auxiliaron a los sobrevivientes relataron que el autobús venía a alta velocidad y no pudo tomar una curva, por lo que salió de la carretera pavimentada y cayó en una hondonada de unos 15 metros de profundidad.

Varias personas corrieron para rescatar a los heridos, entre ellos un niño de siete años. Cuatro fueron trasladados en vehículos particulares al hospital Mario Catarino Rivas y dos más en ambulancias del 911.

Hasta el cierre de esta edición, el centro asistencial no había informado sobre su estado de salud ni identidades.

Los testigos lamentaron que pocos minutos después del impacto el vehículo, que quedó a escasos metros de la orilla del río Chamelecón, se incendiara. No lograron sacar a dos personas —un hombre y una mujer— que murieron por calcinamiento.

Motoristas de las rutas de Cofradía confirmaron que el conductor de la unidad era Diego Enamorado, de 18 años, quien no fue hallado en la escena. Aunque inicialmente trascendió que podría estar entre las víctimas mortales, las autoridades no lo confirmaron.