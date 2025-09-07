¿Un joven de 18 años conducía el rapidito accidentado en hondonada que dejó dos muertos?

Dos personas murieron y seis resultaron heridas ayer, luego de que un autobús de la ruta Cofradía-San Pedro Sula cayera a una hondonada y se incendiara en su totalidad en la ribera del río Chamelecón.
El accidente ocurrió en la falla geológica de la colonia Lempira, en el sector de Chamelecón, a las 11:50 am, cuando la unidad de transporte, un “rapidito” de la empresa Ética con registro 41, se desplazaba desde Cofradía hacia esta ciudad con al menos diez pasajeros.
Testigos que auxiliaron a los sobrevivientes relataron que el autobús venía a alta velocidad y no pudo tomar una curva, por lo que salió de la carretera pavimentada y cayó en una hondonada de unos 15 metros de profundidad.
Varias personas corrieron para rescatar a los heridos, entre ellos un niño de siete años. Cuatro fueron trasladados en vehículos particulares al hospital Mario Catarino Rivas y dos más en ambulancias del 911.
Hasta el cierre de esta edición, el centro asistencial no había informado sobre su estado de salud ni identidades.
Los testigos lamentaron que pocos minutos después del impacto el vehículo, que quedó a escasos metros de la orilla del río Chamelecón, se incendiara. No lograron sacar a dos personas —un hombre y una mujer— que murieron por calcinamiento.
Motoristas de las rutas de Cofradía confirmaron que el conductor de la unidad era Diego Enamorado, de 18 años, quien no fue hallado en la escena. Aunque inicialmente trascendió que podría estar entre las víctimas mortales, las autoridades no lo confirmaron.
Se manejó también que un bebé estaba desaparecido; sin embargo, la Policía no verificó este dato. Tras conocerse el hecho, el Cuerpo de Bomberos desplazó tres unidades para sofocar las llamas y recuperar los cadáveres, que fueron entregados a Medicina Forense para su identificación.
En horas de la tarde trascendió que la mujer había sido identificada por familiares como Sujeyly Rocío Euceda, de 22 años, quien se dirigía al hospital Mario Rivas con uno de sus hijos. Sin embargo, hasta anoche ambas víctimas seguían oficialmente como desconocidas.
Bomberos
“A nosotros nos llamaron por un incendio vehicular, pero cuando apagamos el fuego hallamos los dos cuerpos”, informó Sayda Arauz, teniente de Bomberos.
Causa
José Adonay Hernández, director nacional de la Dirección de Vialidad y Transporte, confirmó que solo dos personas murieron en el hecho. Señaló que un equipo investiga las circunstancias del accidente y si el exceso de velocidad fue la causa principal.
Usuarios en redes sociales denunciaron la necesidad de que las empresas de transporte sean más responsables al elegir a sus conductores, pues la inexperiencia provoca accidentes. Exigieron que las autoridades tomen medidas al respecto.